VEOMA TEŠKA NEDELJA JE PRED NAMA, ALI IMA I DOBRIH VESTI: Dr Tiodorović otkriva: Evo od ČEGA ZAVISI kakve nas broje čekaju

Dobru i lošu vest donosi dr Branislav Tiodorović, koji napominje da je nedelja pred nama izuzetno teška, ali da ipak sledi olakšanje u narednom periodu.

Sledeća nedelja biće izuzetno teška, ali već posle 1. decembra očekujemo blago zaravnjenje krive, a zatim i postepeni pad novozaraženih, kaže epidemiolog i član Kriznog štaba za suzbijanje infekcije kovid 19 prof. dr Branislav Tiodorović

Kakve će biti brojke, dodaje, zavisi isključivo od ponašanja naroda, od mera, da li se poštuju, sprovode, kontrolišu...

- Dok ne stigne vakcina moramo biti svesni da je virus tu oko nas pa čak i kada se pojavi vakcina, mi ne možemo očekivati da ćemo odmah biti zaštićeni jer nemoguće je odjednom vakcinisati celu populaciju, dakle, potrebno je vreme za normalizaciju, a to je tamo do kraja sledeće godine - ističe Tiodorović za Blic.

Vreme slava i praznika

Kako profesor objašnjava, sve i da ovog trenutka imamo vakcinu, ne možemo očekivati da će se kratkom periodu rešiti sve, jer za zaštitu od virusa potrebno je vreme, a ona se daje u dve doze, druga nakon 21 do 30 dana.

- Rizici uvek postoje i zato moramo viditi računa o tome kako se ponašamo. Sada je period slava, dakle slavite samo u krugu porodice, samo ukućani. Ako ste planirali neko putovanje, bilo gde, naročito oko Nove godine, zaboravite na to, odložite sve. Ako želimo da se vratimo u normalu, ako želimo da suzbijemo virus, moramo se ponašati odgovorno i primereno, svi bez izuzetka. Što se vakicne tiče, ona nam je potrebna, ali i za to je potrebno vreme. Moramo biti svesni da će vakcina dovesti do kolektivnog imuniteta, ali takođe ne možemo celu naciju da vakcinišemo istog trenutka. Biće ljudi koje neće moći da prime vakcinu iz različitih razloga, biće mlađih od 18 godina za koje vakcina nije predviđena... Vakcina je važna, neophodna, čekamo je, ali do tada moramo da se rigorozno pridržavamo aktuelnih mera - izjavio je profesor Tiodorović.

Da bi bilo koje mere dale rezultat, potrebno je da prođe između sedam i 14 dana. One koje su nedavno donesene na prvi pogled pokazuju kao da ne daju rezultate jer brojke iz dana u dan sve više skaču, s tim što je od tog momenta prošlo ipak samo sedam dana. Prvenstveno, članovi Kriznog štaba odlučili su da do 1. decembra posle 21 čas rade samo benzinske pumpe i apoteke, dok bi sve bilo zatvoreno, dok je s druge strane Vlada Srbije je propisala sedam mera zaštite od širenja korona virusa, koje će biti u primeni od narednog utorka, a najveća promena je skraćivanje radnog vremena ugostiteljskih objekata na 18 sati.

Period koji je oročen do 1. decembra je sasvim dovoljan da pokaže u kom smeru će se dalje postupati sa merama, a uvek je moguće i pooštravanje mera. Kako je objasnio, profesor Tiodorović pred nama je ozbiljan zadatak, a porast broja zaraženih možemo očekivati i u narednim danima, što se i događa.

Pomeranje školskog raspusta

- Taj trend uspona će trajati u narednim danima, ali posle toga do kraja meseca očekujemo da ćemo imati blaži pad, da bi u decembra došlo do usporavanja tendencije rasta i polakog smirivanja. Dolaziće i tada do novih pikova zato sam i predložio da se zimski raspust pomeri iz februara, za period decembra, od 20. decembra do 20. januara, jer će tako biti obuhvaćeni praznici i pravoslavni i katolički - objasnio je profesor Tiodorović.

Dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti omogućava uključenje većeg broja ljudi koji će kontolisati da li se mere poštuju, što je od velikog značaja sada kada su donešene nove mere.

- Kada donesemo neke mere, narod toga treba da se pridržava, ali mora da postoji i kontrola svega toga, da li se to odvija onako kako se propisuje. Sada imamo više ljudi koji će to kontolisati pa će se tačno videti koliko se mere poštuju, ako se poštuju, ako smo disciplinovani, rezultat možemo imati - kaže profesor Tiodorović.

