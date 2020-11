MITROPOLIT PORFIRIJE: Crkva doživela veliki udarac izgubivši dva najvažnija stuba, Irinej je govorio da je Kosovo više od mita

Mitropolit Porfirije je rekao da je vladika Irinej Bački bio u pravu kada je besedeći na sahrani rekao da je upokojeni Irinej bio na meti nekih ljudi koji su ga smatrali da nije dovoljno savremen.

"Hristos je izvan vremena i prostora i uvek je svež. Sofokle je prvi napisao "Tragediju o kralju Epidu", mnogo je posle bilo verzija iste tragedije, ali ma koliko bile nove i sveže, ni jedna nije toliko autentična i istinita kao prva. Naročito kada govorimo o ljudima crkve, oni su itekako savremeni. Oni zasnivaju život na temeljima prošlosti ali oni su itekako otvoreni za sve izazove i probleme", rekao je mitropolit.

Kako kaže, Irinej nije hteo da se udvara modernizmu po svaku ceo i da nije hteo da koketira sa svime što je novo.

"Patrijarh je bio itetako svež kada je u pitanju njegova misao. Neki često imaju potrebu da crkvu eliminišu iz javnog života", zaključio je mitropolit.

Kako kaže, on je dubinski osećao šta Kosovo znači za naš narod i za našu crkvu, kao i da je to magnet koji nas sabira.

"Govorio je da je Kosovo mnogo više od mita", rekao je mitropolit, i dodao da kada je reč o identitetskoj stvari da je bilo ko eliminisan niti da podrazumeva neprijateljstvo prema bilo kome.

Komentarišući Irinejev odnos prema Rusiji, Porfirije je rekao da nas za Rusiju takođe vezuje identitetska stvar, kao i da delimo iste vrednosti i isti pogled na svet.

foto: Nemanja Nikolić

"I zbog biološkog identiteta, naše emocije i istorija isprepletane su sa ruskim narodom", rekao je Porfirije.

Mitropolit Porfirije je istakao da je crkva doživela veliki udarac izgubivši dva najvažnija stuba, ali i da je ona uvek spremna na novu stranicu koja je uvek nastavak i kontinuitet.

"Ma koliko danas bili tužni, mi smo ljudi koji verujemo da Bog postoji i da u našim životima ne biva bez njegovog promisla, a sve što se dešava je izraz ljubavi Božije. Ovo jeste nova stranica, ali je ista knjiga", rekao je Porfirije.

On je rekao da su sve besede danas u Hramu bile prožete Duhom svetim.

"Upravo zbog duhovnog bogatstva i veličine patrijarha i besede su obilovale njime. Za razliku od onih koji su prozivali patrijarha, prepoznajemo totalitarni duh, a to je sloboda u kojoj se morate ponašati onako kako propisuju neke liberalne ideje i ideologije", rekao je Porfirije.

Kako kaža, patrijarh je veoma vodio računa šta govori o drugima i šta čini, iako nije vodio mnogo računa šta o njemu pričaju.

"On je tupio sve oštrice, on je tri puta merio a jedanput sekao", rekao je mitropolit i dodao je to bio čovek koji je poštovao svakog čoveka.

(Kurir.rs/Pink.rs)

