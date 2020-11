Vreme je da otkrijete prirodnu kozmetiku koja će vašoj koži pružiti zdraviji izgled

Ukoliko imate dilemu kako da vaša koža ponovo dobije blistavost, poboljšan tonus, ili ako se borite sa suvom i problematičnom kožom – odgovor potražite u blagotvornim sastojcima koji se nalaze u prirodnoj kozmetici. Ove proizvode karakterišu vitalne formule koje su sačuvane u svom izvornom obliku, bez hemijskih supstanci, konzervansa i veštačkih boja.

Prirodnu kozmetiku više ne prati mit o visokim cenama, zbog čega se dm drogerije izdvajaju kao mesto na kom ćete sigurno pronaći svog „bjuti“ saveznika. Brojni brendovi na policama dm-a, kao što su alverde, Lavera, Weleda, Biona, BIO:VEGANE i drugi, otkriće vam da je prirodna nega od glave do pete zaista pristupačna. Više od 400 ovih proizvoda, koje karakterišu i povoljne cene, dostupno je u vašoj omiljenoj dm prodavnici, a znatan deo ovog asortimana biće na sniženju do 25 odsto do kraja meseca.

Ako još niste istražili svet prirodne nege u dm drogerijama, vreme je da vam predstavimo nekoliko favorita.

Ljubitelji prirodne kozmetike preporučiće vam najpre – alverde

Ukoliko ste se bar malo upustili u istraživanje prirodne kozmetike, verovatno ste već naišli na brojne recenzije privatne robne marke kompanije dm – alverde, koja u okviru svog asortimana sadrži proizvode za negu od glave do pete na prirodan način. Više od 30 godina ovaj brend je pouzdani saveznik brojnih žena – trudnica, novopečenih mama, ali i čitavih porodica.

BIO:VEGANE – hranljive namirnice u službi vaše kože

BIO:VEGANE, brend ekskluzivno dostupan u dm drogerijama, nastao inspirisan zdravljem i medicinom, donosi nam poznate sastojke iz kuhinje u formulama proizvoda za kožu lica. Na bazi šest osnovnih sastojaka ova linija odgovara različitim potrebama i tipovima kože. Tako je za antiage ključna godži bobica, za hidrataciju brusnica, za kožu pod stresom konoplja, dok je zeleni čaj namenjen umirenju osetljive kože. Za negu kombinovane kože tu su BIO:VEGANE proizvodi na bazi acai bobica koji matiraju ten i sprečavaju akne, a papaja pruža sjaj neophodan svim tipovima kože.

Weleda – brend koji sve mame vole

Održavanje harmonije između čoveka i prirode okosnica je marke Weleda koja 90 godina stvara proizvode na bazi prirodnih sastojaka. Kreatori ovog brenda posebnu pažnju posvetili su koži beba koja je pet puta tanja od kože odraslih i zahteva prilagođenu negu. Zbog toga je upravo Welede linija omiljena među brojnim mamama. Krema, ulje, šampon i losion na bazi nevena u prepoznatljivoj su žutoj ambalaži, sa misijom umirenja i regeneracije kože vašeg deteta.

Protiv tragova starenja uz revolucionarnu Bionu

Proizvodi brenda Biona, nastali u okviru projekta dm Inkubator, dostupni su na našem tržištu tek nešto više od godinu dana ali su brzo osvojili srca svih onih koji biraju prirodnu kozmetiku. Sačinjena od specifičnih sastojaka poput zelenog kavijara, morskih algi, ekstrakta japanske trešnje i organske celularne jabuke, Biona nudi inovativne proizvode za kompletnu negu lica – serume, kreme, različite „bustere“, tonike i preparate protiv bora. Ovaj domaći brend, koji će vašu kožu učiniti mekanom i baršunastom, osvojiće vas od prvog dana i postaće nezaobilazni deo vaše svakodnevne „bjuti“ rutine.

Lavera: 100 odsto sertifikovani prirodni proizvodi

Još jedan brend kozmetike koji dokazuje da istinska nega dolazi iz prirode. Pažljivo odabrani sastojci pomažu različitim namenama – hijaluronska kiselina prirodnog porekla predstavlja saveznika u borbi protiv prvih bora, organska aloja vera hrani kožu vitaminima, organska alga hidrira kožu, dok se ši buter ovog brenda izdvaja kao efikasno rešenje za suvu kožu.

Ove i mnoge druge prirodne proizvode možete pronaći na policama vaše omiljene dm drogerije, a deo ovog asortimana biće na sniženju do 25 odsto do kraja meseca. Zato je pravi trenutak da se prepustite moćnim prirodnim sastojcima i svojoj koži priuštite tretman kakav zaslužuje.

Kurir