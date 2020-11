BRANKO RUŽIĆ I SEM FABRICI NAJAVILI KAMPANJU: Obrazovanje je važno, na RTS-u i RTV-u

BEOGRAD, 23. novembra 2020. (Beta) - Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić najavili su danas kampanju pod sloganom Obrazovanje je važno namenjenu učenicima i roditeljima, nastavnicima, profesorima, studentima i građanima Srbije.

Tokom trajanja kampanje Obrazovanje je važno, narednih mesec dana u pauzama između onlajn časova na RTS biće prikazivani igrani skečevi o svakodnevnim situacijama koje školovanje čine važnim i zanimljivim, a u ulogama profesora pojavljuju se poznati glumci Ivan Bosiljčić, Kalina Kovačević, Bojana Stefanović, navodi se u saopštenju EU info centra.

Na Radio-televiziji Vojvodina skečevi će biti emitovani i na jezicima nacionalnih manjina.

"Pomoć Evropske unije u reformama koje sprovodimo u obrazovanju svakako nam je dragocena i dalje očekujemo odličnu saradnju. Jako je važno što se obrazovanje našlo među prioritetima nove vlade. EU svakako je najveći donator u Srbiji i uživamo podršku u jednom od najvažnijih zadataka u narednom periodu - izradi Strategije razvoja obrazovanja do 2027. godine", izjavio je Ružić za Radio televiziju Srbije.

Od početka pandemije korona virusa EU je donirala više od dva miliona evra za prilagodjavanje obrazovnog sistema učenju na daljinu.

"Naše sutra zavisi od današnjeg ulaganja u nove generacije. Ovo je cilj onoga što EU podržava u obrazovnom sektoru u Srbiji. Do sada je više od 40.000 prosvetnih radnika steklo nove veštine i znanja kroz stručne obuke. Modernizovano je 175 srednjih stručnih škola i razvijeni su savremeni nastavni planovi za nove obrazovne profile, u skladu sa potrebama tržišta rada. Više od 300 osnovnih i srednjih škola renovirano je, opremljeno i modernizovano sredstvima EU", naveo je Fabrici.

On dodaje da su u saradnji Srbije i EU brojne predškolske ustanove opremljene igračkama, nameštajem i nastavnom opremom, a 27 fakulteta i istraživačkih centara opremljeno je modernom opremom.

"Oko 10.000 studenata, profesora i nastavnika imalo je do sada priliku da učestvuje u programima kroz koje unapređuju svoje veštine direktno kroz obrazovne institucije širom Evrope, a od 2019. godine Srbija učestvuje u programu Erasmus+ - na nivou EU članica. Ovi podaci verujem daju utisak o veličini i rezultatima koji su do sada ostvareni. "Obrazovanje je važno", istakao je on.

Kao najveći partner Srbije u modernizaciji obrazovnog sektora, EU je od 2003. godine donirala oko 100 miliona evra za reformu i unapređenje sektora obrazovanja na svim nivoima, navodi se u saopštenju.

