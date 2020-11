KRIZNI ŠTAB IMAO TEŽAK ZADATAK, TIODOROVIĆ PORUČIO: Raspust počinje 21. decembra i biće duži nego inače (KURIR TELEVIZIJA)

Epidemiolog Branislav Tiodorović posle zasedanja Kriznog štaba poručio je da su imali težak zadatak i da su morali dobro da izvagaju pre donošenja novih odluka, koje se uglavnom odnose na obrazovni sistem.

"Doneli smo odluku da školski raspust počne 21. decembra i da se završi 18. januara sledeće godine. On je možda malo veći nego dosada, ali će obezbediti da nam svi nivoi obrazovanja budu obuhvaćeni svim veliim praznicima koji se dešavaju i studenti budu što više kod svojih kuća, da budu manje u kontaktima i velikom riziku", rekao je Tiodorović.

Doktor je dodao da će do tada osnovne škole nastaviti da rade po postojećem sistemu od 1 do 4 razreda, da vrtići nastave da rade kao do sada, a da đaci od 5 do 8 razreda pređu na online sistem koji će trajati do početka raspusta.

Takav sistem Krizni štab je predložio i za srednjoškolce i za akademsku zajednicu.

