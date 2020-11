OPREZ: Zarazu širimo i 10 dana pre simptoma korone!

U Srbiji će se uskoro na koronavirus testirati i do 30.000 građana, a masovno testiranje je od izuzetnog značaja za zaustavljanje podivljale epidemije, kažu stručnjaci. Oni navode da osobe zaražene koronom mogu da šire zarazu i 10 dana pre pojave simptoma, pa je neophodno da se potencijalni prenosioci, koji još nisu razvili simptome, što pre detektuju i stave u izolaciju.

Ovo je posebni bitno, naročito u ovom periodu kada je zbog novogodišnjih i božićnih praznika učestalost druženja, viđanja, šopinga i putovanja - još veća. Prvi simptomi koronavirusa se razvijaju obično pet-šest dana nakon infekcije, ali je period inkubacije ponekad i 14 dana, a kako stručnjaci kažu, osoba može biti zarazna i pre razvijanja simptoma, ali je obično najzaraznija dva dana pre simptoma i nekoliko dana nakon.

Pre postizanja tog maksimalnog nivoa koronavirusa u organizmu testovima je teško otkriti njegovo prisustvo, tako da se može desiti da ako se testirate, recimo, peti dan od kontakta sa zaraženim možete biti negativni, iako je virus u vama.

Test na četiri dana

Majkl Mina, profesor epidemiologije i imunologije na Harvardu, kako prenosi američki Tajm, zato preporučuje učestalo testiranje građana jeftinim i brzim antigenskim testovima, na četiri dana, kako bi se što pre otkrilo ko je nosilac virusa.

- Ukoliko bi se 50 odsto stanovništva testiralo brzim antigenskim testovima, na četiri dana, mogli bismo da se vratimo normalnom životu pre Božića - optimističan je on.

Prof. dr Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, kaže za Kurir da RT-PCR detektuje prisustvo virusa nekoliko dana od inficiranja pa sve do kraja bolesti, a i nakon toga:

Jednostavno testiranje

- S druge strane, antigenski testovi, koji se sve više primenjuju, posebno kada je teška epidemiološka situacija, brzi su i jednostavni za izvođenje, a pritom detektuju direktno proteine virusa. Najpouzdaniji su u ranoj fazi infekcije - dva-tri dana pre i do šest dana nakon izbijanja simptoma. Ovi testovi su visokospecifični (preko 98 odsto), što znači da skoro nema lažno pozitivnih rezultata.

Da će broj testiranih u Srbiji u narednom periodu biti veći, najavio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Probaćemo da idemo na 25.000 do 30.000 testova. To iscrpljuje, i naše laboratorijske i ljudske i finansijske kapacitete, to su nepojmljivi novci na dnevnom nivou. Ali kao što je rekao austrijski kancelar (Sebastijan) Kurc, spas je u dve stvari - masovno testiranje i vakcina. Rano otkrivanje i izolacija, sklanjanje tih ljudi je suština borbe - rekao je Vučić ranije.

Vrste testova RT-PCR Uzima se bris iz grla i nosa Otkriva prisustvo virusa u organizmu Rezultati za 24 do 48 sati Može detektovati i jako sitne delove genetskog materijala virusa, pa test može biti pozitivan i kada osoba nije zarazna Može se raditi na lični zahtev u domovima zdravlja, institutima i zavodima za javno zdravlje Cena testa na lični zahtev 6.000 dinara za naše državljane i 14.110 za strance Antigenski testovi Uzima se bris iz grla i nosa Otkriva prisustvo proteina virusa u organizmu Rezultati za pola sata Mogu se raditi u državnim zdravstvenim ustanovama, ali ih nude i pojedine privatne U državnim ustanovama besplatni za one kod kojih postoji sumnja, u privatnim koštaju oko 4.000 dinara

Prof. dr Žarko Ranković Izolacijom se smanjuje širenje virusa Infektolog prof. dr Žarko Ranković kaže za Kurir da inkubacija, period od zaražavanja koronavirsuom do pojave kliničkih simptoma, najčešće traje od pet do sedam dana ali može biti i duži, kada se, takođe, može preneti infekcija. - Zaraženi koronavirusom su najzarazniji nekoliko dana pre pojave prvih simptoma i pet dana nakon toga. Posebno su problematični za širenje infekcije i asimptomatski slučajevi, pa je zbog toga masovno testiranje od izuzetne važnosti. Što više pozitivnih sklonimo u izolaciju, utoliko više smanjujemo mogućnost širenja infekcije - kaže Ranković i dodaje da nijedna zemlja u okruženju, u odnosu na broj stanovnika, ne radi toliko testiranja koliko Srbija.

