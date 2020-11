ETO NAMA SNEGA! VELIKI METEO-OBRT ZA VIKEND: U BG i NS susnežica već u nedelju! Do 15. decembra imaćemo 9 snežnih dana

ružno, tmurno, hladno plus nam stiže jače zahlađenje

BEOGRAD - Danas će u Srbiji u nižim predelima biti slabog mraza, magle i niske oblačnosti koja će se mestimično zadržati i veci deo dana.

U brdsko-planinskim krajevima biće pretežno sunčano. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša od 2 u maglovitim područjima do 11 stepeni u predelima bez magle.

U Beogradu ujutro slab mraz i magla. Tokom dana oblačno i tmurno. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko -1, najviša dnevna oko 3 stepena.

Zahlađenje stiže za vikend!

U subotu suvo, u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Posle podne naoblačenje sa severa, uveče i tokom noći ka nedelji mestimično sa kišom, objavio je Tanjug.

Od nedelje na planinama sa snegom uz formiranje snežnog pokrivača, a sneg se do kraja perioda uz kišu očekuje povremeno i u nižim predelima.

U noći ka ponedeljku i početkom naredne nedelje dalje zahlađenje tako da će se 1. decembra, što je prvi dan meteorološke zime, maksimum kretati od 0 do 5.

Početkom naredne nedelje će noći biti veoma hladne i treba očekivati umerene, ponegde i jake mrazeve, posebno na planinama koj budu pod snegom i tamo bi minimumi mogli pasti i do oko -8 stepeni Celzijusa. U nizijama mrazevi uglavnom do -5 do -2 stepena Celzijusa.

Magla na putevima kod Kragujevca, Negotina, Požege, Kraljeva, Niša, Vranja...

Magla ovog jutra najviše zadaje probleme vozačima na putevima područja Kragujevca, Negotina, Požege, Kraljeva, Niša i Vranja, gde se na pojedinim mestima vidljivost kreće do 200 metara, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

U ostalim krajevima Srbije prisutna je uglavnom sumaglica koja bitnije ne utiče na odvijanje saobraćaja sem što zbog vlažnih kolovoza i nižih tempratura donosi opasnost od stavaranja poledice, zato treba voziti sporije i opreznije.

Na putevima u Srbiji nema neprohodnih putnih pravaca. Nema zadržavanja na naplatnim stanicama i na putničkim terminalima na graničnim prelazima.

Kamioni na Horgošu na izlazu iz zemlje čekaju sat i po, na Kelebiji dva sata, a na Batrovcima oko tri sata. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

