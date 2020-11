DR KON OBJASNIO ŠOKANTAN PARADOKS: Ako broj umrlih bude trocifren, kriva će tad početi da opada, a novozaraženih biće manje?!

BEOGRAD - Epidemilog i član Kriznog štaba Predrag Kon kaže da se epidemiološka situacija u Srbiji i dalje pogoršava, a da brojevi novoobolelih i preminulih pokazuju da je virus još uvek u porastu i da je njegova aktivnost velika.

On je naveo da je u Beogradu nešto umereniji porast i da je u četvrtak potvrđeno 2.197 novih slučajeva zaraze što, kako kaže, znači da je virus ponovo došao na svoj maksimum. ''Imamo situaciju koja nije promenjena i koja se i dalje pogoršava i prati'', rekao je Kon za TV Pink.

Dodao je da se rezultati mera, koje su stupile na snagu u utorak i onih od prošlog utorka, mogu očekivati u toku naredne dve nedelje. ''Očekuje se da dođe do usporenja aktivnosti virusa, ali vrlo su visoki brojevi, tako da će pritisak biti veliki. Oko sredine decembra se može očekivati poboljšanje u ciframa'', rekao je Kon.

Kon je kazao da je oko 30 odsto zaraženih u Beogradu, a da između 300 i 350 obolelih dnevno treba hospitalizovati što je, ističe, veliki pritisak na zdravstveni sistem.

''Otvaranje kovid bolnica u Batajnici i Kruševcu će obezbediti prostor, to je veliki potencijal, ali što se tiče osoblja kapaciteti su takvi kakvi su, i dalje će biti velika opterećenost u tom pogledu'', naveo je Kon.

Na pitanje o predviđanjima da će broj preminulih biti trocifren, Kon je kazao da je paradoksalno to što će, ako bude trocifren broj umrlih, tada početi da opada kriva, a novozaraženih će biti manje.

''Posledice umiranja dolaze kasnije. Ovaj broj preminulih je posledica događaja od pre dve do tri nedelje. To je vreme koje je potrebno da se razvije i dovede do smrtnog ishoda. Broj umrlih nije pokazatelj neposredne situacije, već onoga što se dešavalo ranije'', pojasnio je Kon.

Komentarišući medijske naslove da svakih 28 minuta od korone umre jedan građanin Srbije, Kon je ukazao da je dužnost svih da se prenosi istina ističući da takvi naslovi stvaraju utisak da se radi propaganda širenja straha.

''To nije tako. CIlj je pravovremeno i tačno informisanje. Racionalni strah je poželjan i koristan, jer izaziva adekvatno ponašanje. Iracionalan strah je uvek beskoristan i uvek škodi'', rekao je Kon.

Dodao je da bi, kada bi svi nosili maske, odnosno, 95 odsto, mogli slobodno da živimo bez posebnog zatvaranja, ali ako to poštuje oko 60 odsto, onda to ne vredi, virus i dalje ima prolaz i dolazi do zaražavanja. ''Nagli uspon nije posledica opuštanja nego neverice da virus ne postoji, a koja je uzela maha'', rekao je Kon.

Ponovio je da vrtići i škole nisu mesta zaražavanja navodeći podatak da je prošle sedmice u vrtićima u Beogradu bilo pozitivno 14 dece i 94 zaposlenih.

Kon je kazao da se gde god je moguće uvodi rad od kuće, tako da se povećava broj dece koja ne idu u vrtić. Naglasio je da deca retko obolevaju i retko prenose virus što su, kaže, potvrdila naučna istraživanja. ''Upravo je to razlog što su mlađi osnovci ostaju u školama i što nisu zatvoreni vrtići'', naveo je Kon.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir