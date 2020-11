DOKTOR KON O NOVIM SIMPTOMIMA KORONE: Ovo kažem PRVI PUT, virus se ponaša znatno drugačije u JESENJE - ZIMSKOJ SEZONI

Utisak je da se klinička slika promenila. Epidemiolog Predrag Kon je na pitanje o simptomima i kliničkoj slici pacijenata u ovom talasu i da li se oni razlikuju od prethodnog talasa rekao:

- Radi se o tome da se radi o jednom ogromnom talasu koji je naleteo i jednostavno, kako reče, mislim da je prof. Branislav Tiodorović, plima, to više nije ni talas, nego mnogo jako, mnogo ima zaraženih, pa onda ono što se prima u bolnici više nije isto kao što je bilo ranije.

Imate neuporedivo veći broj teških slučajeva i drugačije simptomatologije. Taj utisak je da je došlo do neke promene, ali utisak je varljiv zbog ovoga što sam rekao. Imate ogroman broj onoga što se ne evidentira i što ostaje kod kuće i praktično se ne prati u hospitalnim uslovima pa se onda ima utisak da je sve drugačije.

Vreme će to iskristalisati, sama virusologija, to jest, virusolozi, ne kažu da je došlo do neke promene. To su sve samo utisci u ovom trenutku i nema nijednog jedinog dokaza da je došlo do neke promene virusa koja na taj način utiče.

Ono što jeste drugačije je da se mi nalazimo u jesenje - zimskoj sezoni i ja bih sad možda prvi put rekao da je to znatno drugačije, ne samo kod nas, nego bukvalno u celoj Evropi i na severnoj hemisferi, ponašanje ovog virusa u toku jesenje - zimske sezone.

Prvi put ga vidimo sad u jesenje - zimskoj sezoni. Pa se onda može pitati da li je to njegov sezonski karakter ipak pa da su utisci koje smo imali ranije da praktično nema sezonu, postavlja se pitanje da će takav utisak opstati, jer ovo je ipak ogroman porast u odnosu na prethodna dva talasa kod nas, odnosno na prethodni talas koji je bio u Evropi, rekao je Kon za Espreso.

