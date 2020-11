DOKTORKA DARIJA O DIVLJANJU KORONE: Evo šta nas čeka i zašto je treći talas gori od prethodnih

Darija Kisić Tepavčević, ministarka rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnh pitanja rekla je da bi vakcinisala sebe i članove svoje porodice ukoliko bi se u skorije vreme u Srbiji pojavila vakcina protiv korone.

- Naša zemlja je od početka bila u pregovorima sa svim vodećim kompanijama u svetu koje proizvode vakcine. Još nijedna vakcina nije registrovana u zemlji porekla, ali se nalaze u završnim fazama ove procedure i ono što je sigurno jeste da će vakcina u

našoj zemlji biti u primeni kada se registruje u zemlji porekla, kada se pokaže da je bezbedna i efikasna i kada prođe sve potrebne procedure u našoj Agenciji za lekove i medicinska sredstva i dobije sve potrebne sertifikate da je bezbedna za upotrebu u našoj populaciji.

Doktorka Darija kaže i da je sada najlakše prenošenje korona virusa.

- Nalazimo se u periodu godine kada je sezona respiratornih infekcija i kada je najlakše njihovo prenošenje. Korona virus koji izaziva bolest Covid 19 pokazao se kao veliki neprijatelj čovečanstvu. Prošlo je više od godinu dana otkad nam je ovaj virus poznat, a porast učestalosti obolevanja i umiranja uzrokovan ovom infekcijom beleži se širom sveta. Prošle godine u ovo doba SARS-Kov-2 je bio ograničen samo na područje Kine, a sada praktično nema dela sveta gde ovaj virus nije unesen. Ovaj virus se prenosi najlakšim putem prenosa, tj. kapljičnim putem pa lagano pronađe put do osetljive osobe čim za to ima uslova. Često govorim da smo dosadili ljudima jer mesecima govorimo isto, a to je da nošenje maske, fizička distanca i izbegavanje okupljanja ostaju i dalje ključne mere protiv korona virusa i u tome smo svi saglasni. Nema čarobne formule, ceo svet, kao i mi, čeka vakcinu.

Ministarka je uporedila treći pik korona virusa sa prethodna dva i istakla da je specifičnost kod poslednjeg ta što se nalazimo u sezoni respiratornih infekcija.

- Prethodne godine u ovom periodu korona virus bio je ograničen samo na Kinu i u većinu zemalja je ušao kada je sezona respiratornih infekcija jenjavala. Znamo da je kod nas ušao 6. marta, kada je sezona gripa već polako počela da jenjava. U ovom poslednjem naletu korona virusa specifično je to da je virus sada u mnogim populacijama, a imamo sve uslove za njegovo masovno prenošenje. Virus se ponaša uvek isto, nalazi put do osetljivih osoba, ali jedina specifičnost sada jeste da je prisutan u populacijama u momentu kada je njegovo najlakše prenošenje.

