30 DANA SAMOĆE, NEIZVESNOSTI I STRAHA: Zorica je pobedila kovid i otkrila kakav je život u izolaciji (KURIR TELEVIZIJA)

Kako je kada ste sami, nemate pomoć, a vezani ste za krevet i kuću? Zorica Lekić (23) iz Sremske Mitrovice na svojoj koži je iskusila kako je boriti se punih 28 dana protiv koronavirusa u izolaciji u svom domu.

Ova devojka pobedila je kovid, ali kaže da su dani samoće, ograničenog kretanja, depresije i posledice same bolesti, ostavile traga na njoj. "Prvih 14 dana sam razmišljala o tome samo da me prođe ta upala pluća, kad me to prošlo bilo mi je lakše. Prve dve nedelje sam sigurno bila malo u depresiji, da li će me proći, šta će biti, da li će se proširiti...", priseća se ona početka borbe.

Kaže da je simptome osetila na poslu, ali je u prvi mah sve prepisivala umoru. "Osetila sam da imam bolove u mišićima, ali sam mislila da je umor. Radila sam celu smenu, posle toga sam bolove osetila sve jače i jače, osetila sam da se tresem, ali nisam imala temperaturu. Kad sam došla kući ponovo sam izmerila temperaturu, bila je 37,5. Nisam mislila da je korona, otišla sam na masažu, ali me je uhvatila jača temperatura, 38,3", objašnjava Zorica.

Ni dani koji su usledili nisu bili bolji.

"Menjala sam prostorije, samo sam smela na balkon. Dolazili su mi na kućni prag, ostavljali su mi hranu, niko nije smeo da mi dolazi tih 30 dana koliko sam bila u izolaciji", navodi sada već izlečeni pacijent od korone.

Vršnjacima je poručila da budu svesni da nije lako izboriti se s ovim virusom iako su mladi, a da se posledice osećaju i kada ste zvanično zdravi.

