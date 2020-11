PRVA SEDNICA NAKON SAHRANE PATRIJARHA: Sinod SPC zaseda u sredu

Sinod SPC zasedaće u sredu, za dva dana, saznaje Kurir i to je prvo okupljanje ovog crkvenog tela nakon sahrane patrijarha Irineja.

Prema rečima izvora našeg lista iz vrha SPC, Sabor, na kome će se birati patrijarh, biće sigurno održan pre redovnog trmina - u maju, i to će, po svemu sudeći biti krajem januara ili početkom februrara.

Najveće šanse da uđu u izbor za jednog od tri kandidata za patrijarha ima sedam episkopa, a o cemu je Kurir vec pisao. To su, Porfirije, mitropolit zagrebačko-ljubljanski, Jovan, vladika šumadijski, Irinej (Bulović), vladika bački, Jefrem, vladika banjalučki, Hrizostom, mitropolit dabrobosanski, Joanikije, vladika budimljansko-nikšićki i administrator Mitropolije crnogorsko-primorske, i Grigorije, episkop diseldorfski i nemački.

Patrijarh se bira tako što Sabor glasa, a imena trojice kandidata s najvećim brojem glasova stavljaju se u koverte, koje potom izvlači jedan od monaha. Kako saznajemo, to bi trebalo da bude iguman manastira Sveti Sisoje Matej. Vladike Joanikije i Jefrem će sigurno biti dvojica od trojice kandidata za patrijrha, dok, kada je reč o trećem kandidatu, vladike Irinej i Porfirije mogu da računaju na podjednaki broj glasova. Ipak, kako nijednom od njih dvojice nije stalo do te funkcije, spremni su da se sklone u korist ovog drugog ako dođe do situacije da imaju isti broj glasova.

Kurir.rs/K.B.

