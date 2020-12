VIDITE : Kakve je sreće industrija igara na sreću?

POSLOVNI ASPEKTI INDUSTRIJE IGARA NA SREĆU U SRBIJI

Tim koji je postigao uspeh i stekao kredibilitet na međunarodnoj sceni rešen je da i u Srbiji lansira jedinstvenu platofrmu za online igre na sreću, zato što veruje u naše regulative, ekonomiju i stručnjake. U pitanju je Victory online betting & gaming platforma, koja je kao novi igrač na tržištu u punoj meri fokusirana na navike i potrebe korisnika, kao i na kreiranje drugačijeg doživljaja klađenja. Na bazi dubokog poznavanja ove industije kod nas i u svetu, svoje viđenje dao je Nikola Perić, direktor kompanije Victory.

Doprinos ekonomskom razvoju

„U svakoj državi u kojoj je regulisana, industrija igara na sreću predstavlja važan faktor doprinosa ekonomskoj održivosti i razvoju“, kaže Nikola Perić. On ističe da u Srbiji, direktno ili indirektno, čak preko 100.000 ljudi zavisi od ove industrije. Industrija igara na sreću, odnosno njene vodeće kompanije, unapredile su i aspekt korporativnog vođenja, i konstantno se kadrovski unapređuju, dok sve veći broj visokobrazovanih mladih IT stručnjaka vidi svoju šansu u ovom sve popularnijem tržišnom sektoru, dodaje Nikola.

Društvena odgovornost

„Da bi se videlo koliko igre na sreću doprinose ekonomiji, treba se osvrnuti na to koliko su priređivači igara na sreću aktivni i uključeni u različite projekte – od zdravstva do sporta. Najveći sponzori sportskih manifestacija i klubova danas su upravo betting’ kompanije, i za to se odvaja velika količina sredstava“, kaže Nikola i dodaje da smo u martu bili svedoci velikih donacija od strane priređivača igara na sreću. „Ideja koju neguje kompanija koju vodim biće pronalaženje i manje popularnih, ali uspešnih sportista i podsticanje njihovog razvoja“, naglašava Nikola i dodaje da od CSR aktivnosti korist imaju svi: priređivači igara na sreću preko sporta i aktera promovišu određenu ponudu, dok sportu i sportistima to vraćaju kroz sponzorske kanale i ugovore.

Zajednički rast industrije i ekonomije

Nikola dalje ističe da, ako pratimo ekonomski rast BDP-a u Srbiji poslednjih godina, primetićemo da je tržište igara na sreću ostvarilo značajan rast. Ukupan prihod koji je ostvarilo pet vodećih kompanija iz industrije 2017. iznosio je 140 miliona evra, a taj rezultat je za dve godine povećan za preko 100% i dostigao je 285 miliona evra. „Ono na šta ti podaci ukazuju jeste i povećanje troškova zarada i naknada za poreze i doprinose i to za 56%, sa 41 miliona evra u 2017, na 64 miliona evra u 2019. godini“, ističe on. Prema zvaničnim podacima, u 2019. ova delatnost je zapošljavala 12.420 ljudi. Osetan rast se primećuje na tržištu online igara na sreću, koje je u periodu od tri godine ostvatilo rast za više od 300%. Kao odgovor na ovakve tržišne promene, naše najveće kompanije spremno su odgovorile afirmacijom novih tehnoloških rešenja, razvijajući platforme koje omogućavaju korisnicima stabilno, sigurno i jednostavno učestvovanje u igrama na sreću.

Regulatorni okviri i naša šansa

„Kada govorimo o zakonskoj regulativi vezanoj za igre na sreću, ona je u Srbiji prilično dobro struktuirana“, smatra čovek koji je imao priliku da se upozna s regulativama i u drugim državama. On dodaje da naš model u Srbiji koristi najbolju praksu – onu koja prati implementaciju online tehnologija i tranziciju na online priređivanje. Nedavna izmena zakona najviše se odnosi na priređivanje igara na sreću u retailu i njom je onemogućeno otvaranje novih kladionica u krugu od 100 metara od bilo kojeg postojećeg priređivača. Ovakav zakon, koji ima cilj da artikuliše pravu ekspanziju otvaranja novih objekata i ujedno spreči pristup maloletnim licima, podržan je od strane svih priređivača kao jedinstven poziv na društvenu odgovornost“, kaže Nikola.

foto: Promo

Budućnost online pristupa i odgovornog klađenja

„Za razliku od priređivanja igara na sreću u retailu, gde igrači mogu biti anonimni, online priređivači dobijaju identifikaciju svakog korisnika, što omogućava revnosnije praćenje odgovornog klađenja i sprečavanje učešća maloletnih lica u igrama. „Tranzicija iz retaila u online, koja kod nas kasni u odnosu na tržišta zapadne Evrope, upravo je prostor gde mi vidimo priliku da se dodatno ostvarimo. Ono što je ključno jesu iskustvo i ekspertiza sa afričkog kontinenta gde smo kao BetKing.com otvorili rekordnih 28.000 kladionica i kreirali bazu čiji je broj korisnika veći od populacije naše zemlje. Na talasu tog uspeha rešeni smo da i u Srbiji kreiramo nov, (pobednički) pristup klađenju – Victory, u punoj meri prilagođen našem tržištu, čiji smo razvoj započeli tek nakon opsežne analize tržišta, pažljivo slušajući korisnike i njihove istinske potrebe“, ističe on.

Stabilnost, sigurnost, jednostavnost

„Razumevanje i poznavanje tržišta ključ je uspeha svakog biznisa. Akcenat kompanije Victory biće na stabilnosti i sigurnosti platforme, jer znamo da je igračima to posebno važno; te smo iz tog razloga posvećeni i besprekornom korisničkom iskustvu, jedinstvenim ponudama, drugačijim specijalima i marginama koje ne nudi niko, ali i inovativnoj i superbrzoj registraciji u samo tri klika! Ono što se najčešće naziva misijom opisao bih kao veliku posvećenost tome da igračima pružimo jedno novo, drugačije i intuitivnije korisničko iskustvo. Mi smo s brendom BetKing.com napravili izvanredan rezultat kome su doprineli naši profesionalci s Malte i iz Beograda koji su naš najjači resurs, i uz najkvalitetnije ljude iz srpskog IT sektora - želimo da u našoj zemlji postavimo stabilnu lokalnu poslovnu bazu, iz koje ćemo nastaviti prirodan razvoj ka tržištima regiona.“

Promo tekst

Kurir