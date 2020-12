OTIŠAO ZA PARČETOM HLEBA, PA ZAVRŠIO NA SMRTNOJ KAZNI: Avram Nika jedini je Srbin koji je osuđen na SMRT (KURIR TELEVIZIJA)

Ime Avrama Nike ostaće zabeleženo kao ime jedinog Srbina koji je osuđen na smrtnu kaznu.

U Nevadi, gde je otišao „trbuhom za kruhom“, nesrećnim slučajem u samoodbrani ubio je Amerikanca Edvarda Smita, koji je pokušao da ga opljačka.

Smrtna presuda donesena je u roku od samo nekoliko meseci, a porodica nesrećnog Avrama od tada je zavijena u crno.

-Ja sam u zatvoru u Nevadi u Americi, zato što sam ubio nekoga na putu kad sam krenuo za Jugoslaviju, jer je on hteo mene da ubije, hteo je moje pare. On je mene promašio pištoljem, a nakon rvanja ja sam mu ga oteo i pucao sam mu pravo u čelo – glasi pismo koje je Avram Nika poslao svojoj porodici.

Prema rečima Avramovog brata nesrećni čovek krenuo je kući da pomogne majci, koja je bila jako bolesna. Sa sobom je poneo zarađeni novac. Na pola puta pokvarila su mu se kola, a kako niko nije uspeo da mu pomogne preko dana, počelo je da se smrkava. Tada je stao auto, koji će promeniti sve u životu nesrećnog Avrama.

- U pitanju je bio dotični Edvard, koji je čak ispalio jedan metak u mog brata, opsovao mu je i majku i tražio pare i zlato. Moj brat nije hteo da mu da, jer su te pare bile namenjene za lečenje majke. Tu su se potukli i desilo se šta se desilo – kaže Sveta Nika.

Porodica je ovu odluku prihvatila teško, navodeći da je nesrećni čovek učinio i mnoga dobra dela.

-Znam da nije kriv, on jeste ubio čoveka, ali je to i sam priznao. To je bilo u samoodbrani, ali to niko neće da kaže.

Presuda o smrtnoj kazni Avrama Nike posle godina preinačena je u doživotnu robiju.