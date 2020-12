MILENA POPOVIĆ GOST USIJANJA DANA: Šokirana sam što se suđenje za OLIVEROVO UBISTVO ponovo vraća na početak!

Šta to govori njegovoj udovici Mileni Popović i da li je imala priliku da vidi novu optužnicu? Gost "Usijanja dana" biće Milena Popović, udovica Olivera Ivanovića i narodna poslanica u Skupštini Srbije.

- Malo je reći da sam bila šokirana što se vraćamo treći put na početak. Neprijatno sam iznenađena ovim. Kaže Oliverova udovicai dodaje:

- Ono što mi je važno je da pročitam imena ubica i nalogodavaca mog supruga

- Kada sam pročitala ime Oliverove sekretarice Silvanine Arsoviću u optužnici ja sam šokirana, jer je ona bila najodanija Oliveru. Sada je otužena da je direktni izvršilac dela što je nečuveno, neverovatno i nelogično i ono što me tera na sumnju. Ali ja verujem u pravdu. kaže Milena Pavlović.

- Mnogo je spekulacija oko Oliverovog ubistva, ali istina će pronaći put, niko ne može da sakrije istinu.

Na pitanje da li će biti zaštićenih svedoka Milena Popović kaže da će ih biti.

- Ja sam dovoljno dugo čekala, dala sve izjave i posmatrala sa strane kako se sve odvija, pokušavala da se setim svega što je važno. A sada krećemo ponovo od nule. Savetovali su me da kao oštećena strana učestvujem na ročištima i ispitivanju svedoka. Nije me strah, mada mi nije svejedno da odem ponovo na Kosovo. Idem jer to zaslužuju i Oliver i naše dete.

- Do sada nisam odlazila jer sam htela da se stabilizujem, posvetila sam se detetu koje je prošlo pakao, a sad ću sve da učinim da se dođe do istine. Mislim da sam donela ispravnu odluku time što ću prisustvovati ročištima, kaže Popovićeva - Ja sam verovala da će se odmah saznati ko je ubica, i ko su nalogodavci, ali sam ubrzo shvatila da će to biti i teško i opasno.

- Ljudi su vas najpre žalili, a onda su krenulu napadi.

- Prosto postoji deo javnosti koji me kritikuje zbog političkih opredeljenja i delovanja, ali znam šta smo Oliver i ja prošli. Srcem, dušom i životom ću braniti ime mog supruga. Idem mirna i bez straha, a odmah posle ročišta, koje počinje u 10 sati vraćam se u Beograd.

- Da li imate neke instrukcije za suđenje?

- Nisam imala nikakve instrukcije, jer nisu ni videli čitavu optužnicu, ali ću sve da pogledam i iščitam i vidim o čemu se radi, kakvi su dokazi. Srbija me je zaštitila maksimalno i zahvalna sam joj što su mi pomogli i da obezbedim detetu koliko toliko normalan život, posle svega što nam se dogodilo, i da Bogdana kao samohrana majka izvedem na put.

na pitanje da li se Oliver bojao po izlaski iz zatvora Milena kaže:

- Oliver se ničega nije bojao, pa nikada ne bi dete doveo u opasnost da je imao strah.

O napadima uoči ubistva kaže da je "bilo je svakakvih političkih prepucavanja, ali ja ubistvo ne posmatram u kontekstu toga šta se prethodno desilo"

- Sumnjiva je i situacija sa kamerama, koje nisu radile u vreme ubistva, pa posle proradile. Mnogo je nejasnoća oko tih snimaka. stalno su neke nove i različite verzije, kaže Oliverova udovica.

- Da li bi bilo bolje da se suđene odvija u Srbiji?

- Naši istražni organi vode paralelnu istragu, ali to jako teško ide. Ne dostavljaju sve dokumente samo ponešto, ali se nadam da će i to da se promeni.

Sad ste narodna poslanica, zašto vam je to važno?

- To je bio splet jezivih i tragičnih okolnosti, ja sam u Srbiji i u vlasti koja je na poziciji našla podršku, počela da radim u vladi, pristupila SNS i sada sam poslanica. Mnogi me osuđuju, ali ja imam svoj pravac i put. Imam pravo na svoj život, moj sin ima pravo da ga majka izvede na put. Ja živim sa tim.

- Šta bi vam pokojni suprug rekao?

- Mnogo smo radili zajedno i govorio je da mogu kad on prestane da se bavi politikom ja da nastavim. Znam da bi bio ponosan na mene, mada ima onih koji misle da sam ga izdala, ali ja sam sigurna da je Oliver i danas na mojoj strani. Ja se i dalje zalažem za sve vrednosti za koje se i on zalagao. Ja imam jedan cilj i sama pred sobom sam čista, a vreme će pokazati ko je prav, a ko kriv.

- Kažete da vas nije strah, ali verujete li da ćete doći do istine?

- Verujem da će se naći neko da se dođe do istine, i da će taj trenutal da se desi uskoro, rekla je na kraju Oliverova udovica.

