JEDINA FABRIKA koju ćete želeti u svom KOMŠILUKU

Pre 15 godina nastala je jedna sasvim jedinstvena fabrika kafe. U želji da ponudi kafu toliko svežu da Vas od mesta proizvodnje do mesta prodaje deli samo jedan korak, nastao je prvi Cafe&Factory lokal, koji je ujedno bio fabrika kafe, prodavnica i kafeterija. Od tada do danas, komšiluci širom Beograda i Novog Sada obradovali bi se kad bi miris ove sveže, kvalitetne kafe osetili baš u svom kraju.

U maloj skrivenoj ulici u srcu Beograda te 2005. rodila se jedinstvena, smela ideja: da se ljubiteljima omogući da kafu kupe direktno u fabrici, da ona bude sveže pržena i pakovana tu, pred njihovim očima, kao i da baš tu, nekoliko metara od pržionice, mogu uživati u po kojoj šoljici ovog toplog napitka sa prijateljima. Nedugo potom prvi Cafe&Factory lokal otvorio je svoja vrata, a petnaest godina kasnije, ovaj pristup je i dalje svež kao prvog dana.

„U to vreme, mi smo gledali pakovanu kafu na policama supermarketa i najiskrenije, iz čiste ljubavi prema ovom napitku, mislili – zar ne može svežije i kvalitetnije od ovog? Tako je sve krenulo. Hteli smo da ponudimo vrhunsku, sveže prženu kafu i da je učinimo pristupačnom.“ – kažu osnivači ove kafeterije i fabrike u jednom.

Sveže ili ništa

„Stavili smo svežinu kao apsolutni imperativ, i to nam je potpuno promenilo perspektivu. Prvo što smo shvatili jeste da sveže mora da znači ovde i sada – ne pre mesec dana, u nekoj fabrici u predgrađu. Zato smo rešili da nam fabrika, prodavnica i kafeterija budu pod jednim krovom, a da gosti i kupci mogu da svojim očima vide i otkriju šta ide u kesicu ili šoljicu koju kupuju.“- dodaju iz Cafe&Factory.

Ovaj koncept je naročito za to vreme, ali i danas u doba hiperprodukcije, bio potpuno osveženje. Zapravo, bile su i ostale to verovatno jedine fabrike koje su Beograđani ikad želeli u svom komšiluku. Osim novog pristupa, Cafe&Factory je na tržište doneo i izuzetno kvalitetnu kafu iz raznih krajeva i za svačiji ukus, od domaće i filter kafe do pažljivo pripremljenih espreso mešavina. Ali bitnije od toga, doneo je i ideju da se ne mirimo sa kompromisom, već da možemo naći kafu dovoljno blizu koja će nam istovremeno dati svežinu i pristupačnu cenu i izuzetan kvalitet, i tradicionalno poreklo i moderno mesto za uživanje.

Danas Cafe&Factory ima 11 kafeterija u Beogradu i Novom Sadu, a užurbano rade na aplikaciji koja će omogućiti dostavu domovima širom Srbije. Posle toliko godina i mnogo šoljica toplog napitka, samouvereno tvrde da jedino što nikad neće učiniti jeste da svoju kafu stave na police u supermarketu jer se to kosi sa idejom svežine. Poručuju da im je cilj ostao isti i za narednih 15 godina: da se na kafu gleda radoznalo, da se eksperimentiše i u njoj uživa celim srcem i svim čulima.

Nedavno su, zbog pandemije, otvorili i online prodavnicu. Zavirite, naručite svoju mešavinu i uživajte u ukusu prave kafe po, kako u šali kažu, fabričkim cenama.

