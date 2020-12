TIODOROVIĆ BEZ PARDONA: Koštaće nas kašnjenje mera, ovo je najranije kad situacija može da se smiri! NE RAČUNAJTE NA NOVU GODINU

BEOGRAD - Kašnjenje mera mnogo će nas koštati, izjavio je danas epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tidorović.

Ističe da posebno zabrinjava to što sada imamo raspirivanje epidemije i van Beograda.

"Do pre sedam-osam dana nismo imali da nam umiru ljudi i u bolnicama u Leskovcu, Vranju, sada to imamo i to je veoma teška situacija koja će doprineti tome da mi ukoliko se ove mere ne budu stvarno poštovale do kraja gvozdenom disciplinom nećemo moći da izađemo na pravu situaciju koja bi nam omogućila da bude smirena i kontrolisana", rekao je Tiodrović za RTS. Dodaje da se smirivanje situacije može očekivati za Božić.

"Ukoliko stvarno budemo sprovodili mere i ukoliko se svi budemo, bez izuzetka ponašali kako treba, onda bi posle 15. decembra morali da procenjujemo efekte mera", objašnjava Tidorović.

(Kurir.rs/Tanjug)

