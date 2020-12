KRIZNI ŠTAB UŽIVO PRVI PUT POSLE UVOĐENJA NOVIH MERA: Struka se tačno u 15 sati obraća javnosti

BEOGRAD - U Palati Srbija danas u 15 časova biće održana konferencija Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa, prvi put posle uvođenja novih oštrijih mera.

Podsetimo, nove mere ograničavaju rad pojedinih objekata od petka u 17 do ponedeljka ujutru u 5 časova kao što je Kurir već pisao u nekoliko navrata.

Podsetimo, kafići, restorani, barovi, noćni klubovi i splavovi, neće raditi od petka u 17 časova do ponedeljka u 5 časova ujutru bez izuzetka. Njihovo radno vreme biće od ponedeljka do petka od 5 do 17 časova. U tom periodu neće raditi ni tržni centri, kao ni frizerski i kozmetički saloni.

