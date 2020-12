DA LI ĆETE IMATI GDE DA ZAMENITE NOVAC? Evo do kad smeju da rade menjačnice

Menjačnice će, nakon što je Vlada Srbije usvojila na sednici u četvrtak predloge novih restriktivnih mera medicinskog dela kriznog štaba za borbu s koronavirusom, najverovatnije moći da rade radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 sati, nezvanično saznaje Kurir.

Da podsetimo, ugostiteljima, tržnim centrima, salonima, buticima, teretanama i svima osim trgoviminama sa hranom i apotekama od juče i tokom celog vikenda je strogo zabranjen rad, dok se radnim danima sve zatvara već u 17 časova.

Prodavnice sa hranom mogu da rade svaki dan do 21 sat, dok su od restrikcija jedino izuzete apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane, ali i medicinske ustanove i laboratorije.

- Objekti i radnje koje ne kontaktiraju mnogo s korisnicima (servisi bele tehnike, tehnički servisi, krojači, obućari i staklorezačke radnje) mogu raditi radnim danima do 21 čas, a subotom do 17 sati. U to će najverovatnije spadati i menjačnice jer je to neka vrsta komunikacije preko šaltera koji već ima barijeru - kaže izvor Kurira.

Vikendom će od šest sati ujutro do 15 časova moći da rade pijace, dok je pozorištima i bioskopima dozvoljeno da rade svaki dan do 17 časova.

Još jedan izuzetak su restorani i barovi u okviru hotela i privatnih smeštaja. Oni mogu pružati usluge isključivo registrovanim i prijavljenim gostima do 21 čas svakoga dana. Sportski objekti se mogu koristiti i vikendom za treninge i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nacionalnih sportskih saveza.

- Sve ove mere usvojene su sa ciljem smanjenja socijalnih kontakata na apsolutni minimum, uz nadu da će one dati željeni rezultat i da ćemo u narednim danima to videti i u brojevima zaraženih građana. Nadležne inspekcije i komunalna milicija strogo će kontrolisati poštovanje ovih mera, koje stupaju na snagu u petak. Vlada i krizni štab apeluju na sve građane da se ponašaju odgovorno i ne okupljaju se u stanovima, privatnim smeštajima, niti u bilo kojim drugim prostorima - navodilo se u saopštenju Vlade Srbije.

