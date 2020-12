ZA VIKEND PROLEĆNI METEO-OBRT Prognoziran skok od čak 7 stepeni, evo kolika će biti temperatura! Ovde je jutros najhladnije

Najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, a u Beogradu oko 15

BEOGRAD - U Srbiji će danas tokom dana biti pretežno sunčano i toplije, sa maksimalnom temperaturom od 12 do 16 stepeni u pojedinim delovima zemlje.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

Ujutro po kotlinama jugozapadne i južne Srbije ponegde magla, na jugoistoku umereno oblačno. Samo će se u Timočkoj Krajini zadržati oblačno i tmurno vreme uz mogućnost slabe kiše. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, na jugu Banata i olujni, jugoistočni.

foto: RHMZ Printscreen

Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni na jugu Banata do 9 stepeni, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni, u Timočkoj Krajini hladnije, oko 7 stepeni.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Jutarnja temperatura od 3 do 6 stepeni, najviša dnevna oko 15 stepeni.

Sutra umereno oblačno i dalje toplo, a zatim u većem delu Srbije sa teperaturom oko prosečnih vrednosti, sa izuzetkom Timočke Krajine, gde će biti hladnije i sa padavinama tokom celog perioda, kišom ili rosuljom, početkom nedelje i vlažnim snegom.

Narednih dana očekuju se prolazna naoblačenja sa kišom, u četvrtak na planinama sa snegom, a samo će u utorak biti uglavnom suvo vreme.

foto: Tanjug/Jaroslav Pap

RHMZ navodi da će tokom prve dekade decembra u košavskom podrucju duvati jak jugoistočni vetar sa najjačim udarima na jugu Banata sa najčešćim vrednostima od 24 do 28 m/s (85 - 100 km/h).

foto: RHMZ Printscreen

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir