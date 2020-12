VOZAČI, PAŽNJA: Sitni odroni na području Zaječara, oprez i zbog jake košave

BEOGRAD - Na teritoriji Zaječara sitni odroni, duž nestabilnih kamenih kosina, u klisurama, usecima, zasecima, najviše ih ima na Đerdapskoj magistrali, gde se savetuje oprezna vožnja i pridržavanje saobraćajne signalizacije, koja obaveštava o odronima, saopštilo je JP "Putevi Srbije".

Savetuje se oprez prilikom vožnje i prilagođena brzina kretanja uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u košavskom području do 8. decembra sa najjačim udarima na jugu Banata očekuje jak i olujni jugoistočni vetar, maksimalne brzine od 24 do 28 m/s (od 85 do 100 km/h), dok će udari košave na području Beograda dostizati 17 m/s (60 km/h).

Kula - Vrbas, od raskrsnice ulica Ise Bajića, Maršala Tita i Veljka Vlahovića do raskrsnice ulica Maršala Tita i Stevana Sremca - sutra od 7 do 17 časova, doći će do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na pojačanom održavanju i izradi habajućeg sloja.

Alternativni putni pravac su ulice: Industrijska Zona - Petra Drapšina- Veljka Vlahovića - Ise Bajića - Laze Kostića - Stevana Sremca.

Auto-put E-75, do 11. decembra od 9 do 15 časova, radovi na sanaciji oštećene elastične odbojne ograde, na deonici: petlje Novi Banovci - Batajnica - Beograd - Surčin - Ostružnica - Orlovača i petlje Dobanovci - Beograd - Aerodrom - Zmaj - Autokomanda - Lasta - Bubanj Potok.

U zoni radova za saobraćaj je zatvorena zaustavna ili preticajna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija u voznoj i preticajnoj saobraćajnoj traci zavisno da li su oštećenja sigurnosne elastične ograde na bankinama ili u srednjom pojasu auto-puta.

Prema informacijama Uprave granične policije u 7.45 časova, na graničnom prelazu Batrovci, na izlazu, zadržavanje za teretna motorna vozila je 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

