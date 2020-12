LUDILO: Organizuju doček Nove godine, a korona ubija desetine svakog dana!

Klubovi, restorani, splavovi pozivaju na proslavu Nove godine u Beogradu iako je epidemiološka situacija zabrinjavajuća, iako su na snazi protivepidemijske po kojima mogu da rade do 17 sati i zatvoreni su vikendom, iako crni korona rekordi padaju svaki dan!

Građanima su u ponudi i različiti apartmani i kuće koji se mogu iznajmiti za doček, ali i mini-odmor od nekoliko dana.

- Zbog epidemije koronavirusa većina iznajmljuje prostor za najviše pet osoba, što je u skladu sa aktuelnim merama o okupljanjima u zatvorenom, ali ima i onih koji nude veći prostor za više ljudi, pa se tako za desetak osoba može iznajmiti kuća za 700 evra za noć - navodi Tanjug, čiji su novinari pozivali oglase i predstavljali se kao zainteresovani građani: - Polovina iznosa za boravak u iznajmljenoj kući plaća se tri dana nakon rezervacije, ostatak prilikom ulaska u apartman, a dozvoljeno vreme boravka je od 14 sati 31. decembra do podne narednog dana.

Pojedini građani prave tajne žurke na kojima se provode, iako su klubovi i kafići zatvoreni. - Ima ljudi koji ne mogu da se pomire sa tim da im je nešto zabranjeno. Ne shvataju da, ako ste bolesni od nezarazne bolesti imate pravo da se ne lečite i umrete, ali ako ste bolesni od zarazne bolesti, onda je to stvar društva. Idite na pusto ostrvo, pa budite neodgovorni, u civilizaciji se ne ponašajte bahato jer ugrožavate druge - kaže Petrović.

Na nekim mestima se uz kartu doplaćuju stolovi, pa tako na jednom splavu pojedinačna karta košta 32 evra, za barski sto treba izdvojiti još 30 ili 40 evra u zavisnosti od pozicije - za visoko sedenje 70 ili 100 evra, mali separe 150, veliki separe 220. Karte u restoranima su od 35 do 60 evra, u šta su uključeni kompletna večera i neograničena konzumacija domaćeg alkoholnog i bezalkoholnog pića, dok je za doček u hotelima, u kojima nastupaju poznati pevači, cena od 150 do 200 evra.

Epidemiolog dr Radmilo Petrović za Kurir objašnjava da je reč o izuzetno bahatom i neodgovornom ponašanju.

- Bahati ljudi puni para ne mogu da se pomire sa tim da neko može da im zabrani nešto, pa ni da ih koronavirus spreči da idu na Novu godinu. Oni su bahati i svemoćni, misle da mogu više od drugih ljudi. Oni koji nemaju para čekaju da prođe korona, pa da slave - kaže Petrović i dodaje:

- Trebalo bi nadležna inspekcija da iskontroliše klubove da ih upozori da ne pozivaju ljude na doček, jer ne mislim da će situacija biti dobra do 31. decembra i da će biti moguće da se takva slavlja organizuju.

Organizatori dočeka u prestoničkim klubovima navode da je osoblje u obavezi da nosi zaštitne maske, ali da će i gosti dobiti zaštitna sredstva. Njihova očekivanja su, suprotno rečima našeg sagovornika, da će se od polovine decembra epidemiološka situacija poboljšati i da će broj obolelih pasti, te da će doći do ublažavanja mera.

- Nadaju se da policijskog časa neće biti i da će proslave moći da se održe, te napominju da još nije odlučeno da li će, kao i ranije, provod trajati od 21 sat do tri ujutru ili od 19 sati do jedan posle ponoći. Ponuda u klubovima i splavovima je raznovrsna, podrazumeva i manji ketering, a karte se mogu preuzeti lično ili će biti dostavljene na kućnu adresu - piše Tanjug. Rezervacije se zasad prihvataju usmenim putem, a prodaja karata počinje od sledeće nedelje.

Trenutne mere

- ugostiteljski objekti radnim danima rade do 17 sati - ugostiteljski objekti zatvoreni od petka u 17 do ponedeljka u 5 sati - dozvoljeno okupljanje najviše pet osoba u zatvorenom - dozvoljeno okupljanje i više osoba, ako je to potreba posla, ali tako da na četiri kvadratna metra prostora bude jedna osoba

(Kurir.rs/ Jelena Ivić/ Foto ilustracija Shutterstock, printscreen )