STANJE MITROPOLITA DABROBOSANSKOG STABILNO: Hrizostom u veoma rizičnoj grupi, zbog šećera i srca pomno ga prate u bolnici

Mitropolit dabrobosanski Hrizostom, čuvar patrijaršijskog trona, koji je u petak, 4. decembra, primljen u bolnicu „Dr Dragiša Mišović” zbog zaraze koronavirusom, dobro se oseća, saznaje Kurir.

Međutim, iako je mitropolitovo zdravstveno stanje zadovoljavajuće, on je još uvek u bolnici iz predostrožnosti zbog mogućih komplikacija od ranijih hroničnih bolesti - šećera i srčanih smetnji.

- Mitropolit Hrizostom je dobro. On nije mnogo star da bi same njegove godine predstavljale veliki problem, ima 68 godina, ali ima hronične bolesti, i to šećer i srčane smetnje, pa se zbog toga njegovo stanje pomno prati - kaže izvor Kurira iz Srpske pravoslavne crkve.

Da je mitropolit hospitalizovan, podsetimo, upravo je i objavila SPC na svom sajtu pre tri dana.

- Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit dabrobosanski g. Hrizostom, mestobljustitelj patrijaraškog trona, primljen je 4. decembra 2020. u večernjim časovima u Kliničko-bolnički centar „Dr Dragiša Mišović” u Beogradu zbog pozitivnog rezultata testiranja na virus korona - navedeno je tada.

Mitropolit Hrizostom je posle smrti patrijarha Irineja, kao najstariji član Sinoda, postavljen za čuvara patrijaršijskog trona. Patrijarh Irinej preminuo je od posledica koronavirusa, a bitku sa kovidom 19 izgubili su i mitropolit Amfilohije i episkop valjevski Milutin. Vladike Joanikije i Atanasije Rakita uspešno su se oporavili od koronavirusa.

K. Blagović

Kurir