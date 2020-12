KORONA NAPADA I BRAKOVE, NAJPRE ONE NESKLADNE: Najgore je kad se jedan supružnik plaši samo za sebe i nema razumevanja za drugog

BEOGRAD - Pandemija virusa korona uticala je i na brakove i odnose među supružnicima, a najviše, kako ocenjuju stručnjaci Instituta za mentalno zdravlje, na one partnere koji su imali probleme i ranije, mada, kako upozravaju, ni zdravi brakovi nisu zaštićeni.

''Problemi kod bračnih parova su sada pojačani, vise se susrećemo sa parovima koji su i pre pandemije imali probleme u braku, što ne znači da zdrava porodica nema probleme u ovom vremenu", kaže za Tanjug šef kabineta za brak i porodicu Instituta za mentalno zdravlje. psihoterapeut Sanja Nikolić i dodaje da sve veći broj parova traži stručnu pomoć.

Ona objašnjava da je primetno nerazumevanje u bračnoj zajednici tamo gde se partner plaši i pati za sebe bez razumevanja za drugu stranu.

Svaki bračni par ima svoje "koping mehanizme" odnosno načine pomoću kojih prevazilaze stres, kaže Nikolić i savetuje da je u ovom vremenu najbolje potencirati zdrave potencijale i u svom domu raditi ono što nam prija i što nas opušta.

Nikolić ističe da su žene svesnije bračnih problema te traže pomoć stručnjaka, dok se poslednjih godina beleži i porast broja muškaraca kojima pomoć savetnika više nije tabu tema.

Psiholog Instituta za mentalno zdravlje Snežana Mrvić takođe skreće pažnju na to da istraživanja pokazuju da su brakovi koji su bili funkcionalni pre pandenije zadržali te odnose, dok su kod disfunkcionalnih parova problemi postali izraženiji.

"U prvom talasu pandemije procenat razvoda je povećan, ali ima i onih parova koji su se zbližili tokom pandemije, kaže Mrvić za Tanjug.

Ona dodaje da će neki parovi iz ove pandemije izaći jači nego što jesu, dok na fragilnije i slabije osobe ovo vreme će ostaviti velike posledice, te da to zavisi od tipa ličnosti, karaktera i osobina osobe.

Partneri su od početka pandemije dosta više upućeni jedni na druge, što nije bio slučaj pre kada su zbog brojnih obaveza imali manje vremena.

Ljudi gube kontrolu, dolazi do velikog straha, kaže ona, i ističe, da strah jeste dobar i ima zaštitnu ulogu, ali kada preraste u iracionalan strah to onda dosta utiče na partnerski odnos i dolazi do problema u bračnoj zajednici.

"Važno je da u ovom vremenu svaki partner ima svoje vreme kada će da bude sam sa svojim mislima i osećanjima, te će manje dolaziti i do nesuglasica koje u ovoj situaciji mogu biti pojačane", poručuje Mrvić.

Ona savetuje partnere da stupe u kontakt sami sa sobom i sa svojim osećanjima, kako bi bili dobri drugima i da se više usmere na partnera.

