POMOZIMO PORODICI LEŠNJAKOVIĆ: Godinama čekali, u Turskoj uradili unakrsnu transplataciju bubrega a onda se zarazili koronom

KURŠUMLIJA- Stjepan i Svetlana Lešnjaković su rođeni Kuršumličani koji već 30 godina žive u Beogradu. Svetlana je dugogodišnji bubrežni bolesnik sa Policističnim bubrezima, za koje je morala da uradi nefrektomiju ( vađenje ) zbog nihove veličine.

Svetlana je već 10 godina na hemodijalizi jer nema srodnog živog donora sa A+ krvnom grupom. Suprug Stjepan je sa B+ krvnom grupom i nije postojala mogućnost da joj pomogne iako je on to hteo od samog početka . U tom dugogodišnjem traganju za njenim izlečenjem saznaju da se u Turskoj rade UNAKRSNE transplatacije bubrega i odmah se odlučuju za istu. Stupaju u kontakt sa ljudima koji rade taj medicinski turizam u Istanbulu i dogovaraju odlazak. Kao jedna prosečna tročlana srpska porodica sa jednom platom i invalidninom nisu u mogućnosti da sve to i finansiraju pa otvaraju račun u fondaciji „Budi Human Aleksandar Šapić“ pod rednim brojem 812, za Svetlanu Lešnjaković.

Uz pomoć dobrih i plemenitih ljudi uspeli da sakupe dovoljnu sumu za svoj poduhvat i 19.10.2020. odlaze u Istanbul na unakrsnu transplataciju bubrega, gde u klinici Medikana uspešno odrađuju operaciju 27.10.2020. godine jer je klinika odradila sve preglede i pronašla turski bračni par koji je kompatibilan sa Lešnjakovićima. Stjepan je dao bubreg turkinji a njen suprug Svetlani. Operacija prolazi bez ikakvih problema jer stručnost turskih lekara (hirurga, nefrologa, neurologa, anesteziologa i sestara ) je na vrhunskom nivou.

Oporavak od operacije je prošao začuđujuće brzo. Savet doktora koji je vodio kompletan oporavak je bio da napuste kliniku jel su oni i Kovid bolnica da ne bi došli u opasnost od Kovida.

foto: Budi human

Lešnjakovići napuštaju kliniku i odlaze u hotel gde čekaju prvu kontrolu za dva dana po izlasku i skidanje stenta koje se radi 21 dan posle operacije. Posle tri-četiri dana Stjepan je osetio simtome Korone i posle testiranja ustanovio da je pozitivan. Koronom se zarazila i Svetlana. Sada počinje nova životna borba za Lešnjakoviće. Stjepan sa terapijom ostaje u hotelu a Svetlana odlazi hitno u Infektivnu kliniku na intenzivnu negu gde se i sada nalazi u borbi sa Kovidom.

Uspela je za malo da izbegne respirator i da ostane samo na kiseoniku, jer zbog rane ne može da leži na stomaku. Njeno stanje se polako stabilizuje, krvna slika i sertoracija su se poboljšali i što je najvažnije bubreg RADI!!! Sve ovo vam pričamo samo iz jednog razloga. Svaki dan u bolnici porodicu košta 500 eura. Pošto nisu računali na taj iznenadni i dodatni trošak, ponovo su primorani da mole ljude dobre volje za pomoć.

Na fondaciji „Budi Human Aleksandar Šapić“ broj 812 za Svetlanu Lešnjaković može da se pošalje SMS poruka, može da se uplati na dinarski i devizni račun koji su na njenom baneru ili linku. Svetlana je već 14 dana na klinici a predviđa se da bi za 15 dana mogla da izađe kao zdrava osoba.

Molimo vas da nam pomognete u ovoj nadamo se poslednjoj životnoj borbi za porodicu Lešnjaković.

(Kurir.rs/toplickevesti.com)

Kurir