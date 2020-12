SVIM SRCEM ZA LANINO PUTOVANJE ŽIVOTA: Mala Lana Jovanović je danas sletela u San Dijego

Mala Lana Jovanović je danas sletela u San Dijego na terapiju za koju su humani i solidarni građani prikupili čak 2,4 miliona dolara. Lanin transfer do bolnice u San Dijegu obezbedili su Miodrag i Aleksandar Kostić iz MK Group.

Sofija Markuljević, Anika Manić, Minja Matić, Oliver Pal Gajodi, Sava i Naum Ivanov, Lana Jovanović… Imena koja smo nažalost svi čuli ili videli, na bilbordu, na nekom portalu ili na društvenim mrežama, u stvarnosti deca sa ozbiljnim zdravstvenim problemima za čija lečenja su neophodna ogromna novčana sredstva…

Javnost je u poslednje vreme bila preplavljena pozivima za sakupljanje novca za malu Lanu, devojčicu kojoj je, iako je rođena kao potpuno zdrava beba, nakon nekoliko meseci ustanovljena spinalna mišićna atrofija, tip 1. Lek Zolgensma koji se može primiti samo u Americi, košta 2,4 miliona dolara. Srećom, dobrom voljom građana, udruženja i kompanija novac je obezbeđen. Grupa koja se posebno isticala na društvenim mrežama “Budi human - Humanitarne licitacije” na Facebooku broji čak 254,2 K članova. Neverovatna je snaga “običnih” ljudi koji stavljaju na licitaciju svoje drage uspomene, venčanice, pa čak i kuće ili automobile kako bi se pomoglo htabrim borcima u najtežoj utakmici života.

Setite se toga kad pomislite da je nešto nemoguće, da se malim koracima ipak može daleko stići. U to su se na njihovu neizmernu sreću uverili i Lanini roditelji, jedino je ostalo pitanje kako će i na koji način biti obezbeđen avion do San Dijega i nazad. Let do Amerike zbog Lanininog zdravstvenog stanja bi morao da se obavi privatnim avionom i košta više stotina hiljada evra. Vreme je u Laninom slučaju od životnog značaja, a rešenje je ponudila kompanija MK Group, na čelu sa osnivačem Miodragom Kostićem i potpredsednikom Aleksandrom Kostićem. Oni su obezbedili specijalan let za malu Lanu i njene roditelje od Beograda do San Dijega gde je čeka proces lečenja.

„Zaista smo zahvalni Miodragu i Aleksandru Kostiću iz kompanije MK Group, koji su organizovali i finansirali specijalan let za našu Lanu. To je bio jedini način da Lana stigne brzo i bezbedno u San Dijego da započne lečenje. Još jednom od srca hvala svima koji su nam pomogli u ovoj borbi za Lanino zdravlje i život!” rekla je Aleksandra Jovanović, Lanina mama.

