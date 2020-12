STRUČNJACI SAVETUJU: I ko je preležao koronu, trebalo bi da se vakciniše!

U Srbiji je koronavirusom od početka epidemije zvanično zaraženo oko 234.000 građana, a kako se približavamo danu kad će se i u našoj zemlji početi sa imunizacijom, sve veći broj onih koji su preležali virus pita se da li je potrebno, ali i bezbedno, da i oni prime vakcinu.

Struka je jednoglasna - vakcinu bi trebalo da primi što veći broj ljudi, pa čak i rekonvalescenti, jer većina ne zna koliko antitela ima, koliko će ih dugo štititi i kako će njihov organizam reagovati na novi napad koronavirusa!

- Nema ničeg štetnog u tome da vakcinom podstaknete imuni odgovor koji ste imali ranije. Vakcinom biste zapravo mogli da pojačate imunitet koji ste stekli infekcijom - rekla je Marion Peper, imunolog sa Univerziteta u Vašingtonu, a prenosi Njujork tajms.

Cepivo protiv korone sigurno neće škoditi onima koji su već preležali kovid 19, smatra epidemiolog dr Radmilo Petrović. I za njih je, kako kaže za Kurir, vrlo važno da se vakcinišu jer ne znaju da li su i koliko bezbedni, odnosno podložni ponovnoj infekciji.

- Oni koji su preležali kovid 19 imaju antitela, ali je pitanje koliki je to zapravo broj. Nemaju svi isti broj antitela. To zavisi od jačine infekcije koju su imali, a još više od stanja imunog sistema organizma - kaže dr Petrović i dodaje da bi idealno bilo kad bi se svi građani vakcinisali u isto vreme, a kako je to nemoguće, mladi ljudi koji su preležali koronu i nemaju hronične bolesti bi trebalo da sačekaju da se prvo vakcinišu prioritetne grupe.

Dr Srđa Janković, imunolog i član kriznog štaba, rekao je juče da bi i građani koji su preležali koronu trebalo da se ponašaju kao da nisu i da se vakcinišu: - Individualno je koliko će se antitela zadržati u organizmu, ali svakako se kod većine ljudi zadržavaju po nekoliko meseci. Kod nekih se i ne razviju, kod nekih okopne, a imamo i one kod kojih su se zadržala sve vreme od početka pandemije.

Prof. dr Tanja Jovanović, virusolog i prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta, kaže za Kurir da cepiva u prvom periodu neće biti dovoljno da se svi vakcinišu, te će se ići po prioritetnim grupama:

- Međutim, ako bude dovoljno vakcina, mogu da se vakcinišu i oni koji su preležali koronu. Potpuno je bezbedno. To je samo antigen s kojim su već bili u kontaktu i na taj način mogu samo dodatno da stimulišu imunski odgovor, a ne da ga kompromituju.

IMUNIZACIJA Prirodno zaražavanje je opasno Američki senator Rand Pol, kako prenosi Njujork tajms, rekao je da su nove vakcine efikasne 90 i 94,5 procenata, a da je prirodno stečeni imunitet bolji sa 99,9982 odsto efikasnosti. Međutim, dr Radmilo Petrović kaže da je, iako je tačno da je u nekim slučajevima prirodni imunitet jači od veštačkog, rizik takve imunizacije neuporedivo veći od vakcinacije. - Pored toga što ovaj virus napada pluća obostrano, on ulazi u krvotok i dolazi do srca, pa tako određeni procenat ljudi dobija zapaljenje srčanog mišića. Virus napada i arterije, arteriole, unutrašnje omotače krvnih sudova i pravi trombove, koji dalje idu i u srce i mozak - kaže dr Petrović za Kurir i dodaje da bi prirodni tok epidemije trajao više godina i da je pitanje koliko bi ljudi umrlo do tada.

MIRSAD ĐERLEK Ljudi, okanimo se teorija zavere! Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek je za TV Pink ocenio da se "naš sistem ozbiljno sprema za imunizaciju stanovništva", dodajući da su "urađeni akcioni planovi, da se vodi računa gde će se skladištiti vakcine i kako ćemo sve to sprovesti". foto: Printscreen RTS - Nema dileme da li se treba vakcinisati. Da se svi okanu teorija zavere! - upozorio je Đerlek.

DEJAN ĆIKA Ko ne poštuje mere, neće moći da skija! Direktor "Skijališta Srbije" Dejan Ćika kaže da se na ski-stazama moraju poštovati propisane epidemiološke mere, a da oni koji se ne pridržavaju mera rizikuju da im bude oduzet ski-pas. - Ukoliko se ne poštuju mere na skijalištu, naša redarska služba će prvo upozoravati skijaše, a zatim isključivati iz reda. Imamo mogućnost da se skijašu oduzme ski-pas.

PREDRAG KON Možemo imati eksploziju posle Nove godine Dolaze novogodišnji praznici i ako se budemo ponašali kao da se ništa ne dešava, imaćemo eksploziju posle Nove godine, rekao je epidemiolog Predrag Kon za N1. foto: Tanjug Printscreen - Odlučeno je da se ne sprovodi maksimalno zatvaranje. Da je odlučeno da bude maksimalnog zatvaranja, onda svakako ne bi bilo ovako velikih brojeva, ali istovremeno bi stao život - kazao je on.

USKORO Narednih nedelja još vakcina Dragoslav Popović, međunarodni konsultant za imunizaciju u Unicefu i Svetskoj banci, rekao je da će u narednim nedeljama i mesecima doći još vakcina protiv koronavirusa i da će to poboljšati situaciju kad je reč o njihovoj dostupnosti i cenama. - Cilj vakcine je da nam pomogne da podignemo kolektivni imunitet s vrlo malom cenom - rekao je i takođe dodao da vakcina "neće štetiti" ni onima koji su preležali kovid 19.

