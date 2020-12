EPIDEMIOLOG IVANUŠA UPOZORAVA: Srbija na vrhu u Evropi po broju novobolelih! NEMA RAZLOGA ZA OPUŠTANJE

Ivanuša navodi da je Srbija možda sada na vrhu trećeg talasa epidemije koronavirusa. On je rekao da se usporio rast broja novoobolelih na dnevnom nivou, da bi ovo mogao biti vrh trećeg talasa i da će se to videti do kraja nedelje.

"Bez obzira da li smo na vrhu trećeg talasa, situacija je i dalje veoma ozbiljna. Svakodnevno vidimo između šest i osam hiljada novoobolelih i to su velike brojke. Znamo da iza toga sledi veliki broj hospitalizacija i veliki broj umrlih", rekao je Ivanuša.

Kako kaže, situacija može brzo da se dodatno pogorša, te da je važno poštovati mere koje su na snazi.

"Treba biti pažljiv, situacija je teška i ne vidim razlog za opuštanje", rekao je on i dodao da su epidemiološki rizik predstojeći praznici.

Upitan da li bi trebalo dodatno pooštravati mere, on je rekao da treba pričekati koji dan da se vidi kakve su efekte dale postojeće mere.

"Svakako je Srbija sada po broju novoobolelih na 100.000 stanovnika na drugom mestu u Evropi, odmah iza Gruzije. Ima više država sa teškom situacijom, ali je Srbija zajedno sa Gruzijom na vrhu u Evropi", rekao je Ivanuša.

Kurir.rs/Tanjug

Foto Tanjug Dragan Kujundžić

Kurir