LOVCI NA NOVAC Radiša Pavlović teško optužuje pojedine advokate: Ne zanima ih istina o nestalim bebama, već kako da dođu do para!

Radiša Palvović, član vladine komisije za ispitivanje slučajeva nestalih beba i Udruženja "Za istinu i pravdu o bebama", ponovo se javnosti obratio na Fejsbuku, a u svojoj objavi je optužio pojedine advokate da manipulišu načinom podnošenja tužbi u vezi nestale dece, čime roditelje dovode u zabludu a sebi pribavljaju materijalnu korist.

Pavlović je, javljajući se zajedno sa Violetom Cvetković iz sela Batušince, koja takođe sumnja da joj je dete ukradeno, naveo da je u njenom slučaju, advokat podneo tužbu za nadoknadu štetem umesto da podnese tužbu kojom bi se utvrdila istina o sudbini deteta.

- Mislila sam da je istraga o detetu, a ne o parama. Verovala sam da če učiniti ono što smo dogovorile telefonom, navodi Violeta, koja je svom advokatu potpisala blanko punomoćje.

Posle kontakata sa Pavlovićem, ona je želela da to otkaže, a onda joj je advokat poslao dopis u kome navodi da je punomoćje otkazano. Kao razlog je navedeno da je to učinjeni zbog "propuštanja izmirivanja nagrade za advokata".

- Rekli su mi da njima moram da platim 70.000 dinara a državi oko 50.000, kaže Violeta.

Pavlović je naveo da se na ovaj način manipuliše roditeljima, jer, konkretno u ovom slučaju, Violeta je u usmenom razgovoru navela da želi da sazna subdinu deteta. Umesto toga advokat je sastavio tužbu za naknadu štete, sa predlogom da se Violeti isplati novac

- Tako menjaju teze i zatvaraju slučajeve, i to je taj hohšapleraj. Advokatima ste idealni kao alat, njih nije briga za decu. Ići ćemo do samog kraja, do istine, ne može novac da bude preči od istine. Ovo je lanac organizovanog kriminala koji se krije ispod države, naveo je Pavlović.

