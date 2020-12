PRVA SMO KOMPANIJA U SRBIJI KOJA IMA MENADŽERA ZA ETIČKE STANDARDE: Već imamo očigledne rezultate, ali neki to ne žele da vide

Petar Jeremić, nekadašnji predsednik Izvršnog odbora Udruženja novinara Srbije i bivši član Saveta za štampu, od aprila je na poziciji menadžera za etičke standarde u kompaniji Adria Media Group. Ovo je prvi put da jedna medijska kuća u Srbiji angažuje eksperta sa ciljem da unapredi poštovanje etičkih standarda, dok je u vodećim svetskim redakcijama to uobičajena praksa.

Jeste, uobičajena je praksa u vodećim svetskim redakcijama, s tim što je u njima dosta prisutna pozicija urednika za etičke standarde ili ombudsmana. Mi smo prvi u Srbiji uveli poziciju menadžera za etičke standarde. Zanimljivo je da ljudi, kada čuju za moje angažovanje, prvo pomisle da ja treba da menjam uređivačku politiku Kurira. A suština je nešto drugo: Kurir jeste tabloid i ostaće tabloid, on ima svoju uređivačku politiku i ja kao menadžer na nju niti smem, niti hoću da utičem. Moj zadatak je da pomognem kolegama novinarima i urednicima da zadrže autentičnost, uz značajno poštovanje etičkih standarda. Moj posao je da uspostavimo standarde koje će novinari i urednici da primenjuju, a ne da ja uređujem novine, što bih jednim delom radio da smo uveli funkciju urednika za etičke standarde. To mnogi ne razumeju ili ne žele da razumeju pa sebi dozvoljavaju da ocenjuju tuđi rad o kome ništa ne znaju. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da već imamo očigledne rezultate, ali neki to ne žele da vide. Prati nas stari imidž i vrlo često se u medijima tendenciozno iznova potencira broj prekršaja iz ranijih godina pa se ne stiče utisak o značajnom napretku koji smo postigli u proteklih par meseci, kaže Petar Jeremić.

Kompanija Adria Media Group aktivno radi na unapređenju kvaliteta u svim segmentima poslovanja, a tvoje angažovanje pokazatelj je rešenosti da se raskrsti sa nasleđem koje je Kurir svrstavalo u grupu medija sa velikim brojem prekršaja Kodeksa. Kako si odlučio da prihvatiš ponudu da budeš prvi menadžer za etičke standarde u jednoj medijskoj kući u Srbiji i da li su se tvoja očekivanja ispunila?

Za mene je to bio profesionalni izazov. Prepoznao sam šansu da nakon osam godina rada na uspostavljanju Saveta za štampu, unapređenju i učestvovanju u njegovom svakodnevnom radu, stvari sagledam i iz drugog ugla, da svojim iskustvom pomognem unapređenju medijske scene i većem poštovanju Kodeksa novinara Srbije u medijima. Do sada sam bio u prilici da najčešće kritikujem nepoštovanje Kodeksa, a sada imam šansu da značajnije doprinesem njegovom poštovanju.

Što se očekivanja tiče, ne mogu da tvrdim da sam imao neka konkretna očekivanja. Kada mi je Adria Media Group ponudila da im pomognem u procesu unapređenja poštovanja etičkih pravila, nismo imali konkretnu ideju kako bi trebalo to da sprovedemo. Etika nije lako merljiva, uvek možete doći u nedoumicu ili napraviti grešku, ali je važno uvek raditi na tome da se greške, ako ih ima, poprave i da se etika unapređuje. Vremenom smo definisali indikatore koji nam pokazuju gde smo tj. da li napredujemo i mogu da potvrdim da sam zadovoljan postignutim.

Iz ove pozicije vidim kako stvari stoje i iz drugog ugla, pa mi malo smeta nedostatak dvosmerne komunikacije sa zainteresovanom javnošću. Nije sporno da mi imamo volju da greške popravljamo i ispravljamo, ali neko bi trebalo i da nam ukaže na njih, pre nego što nas apriori proglasi za prekršioce profesionalnih pravila. Etika je upravo i to da, kada vam neko ukaže na grešku, vi reagujete i ispravite je. No ovde se, baš u skladu sa tim nasleđem koje pominjete, Kurir uporno vraća na poziciju koju je nekad imao, iako mi iz dana u dan postajemo sve bolji. Tako mi se čini da kod nekih, bez obzira na to koliki pomak mi učinili, činjenice više nisu bitne. Šokiran sam pojedinim zvaničnim komentarima, koje sam čuo na vrlo relevantnim mestima za novinarsku etiku, koji su bili zasnovani na ubeđenju, a ne na činjenicama. Takođe, i pojedini “fekt čekeri”, koji rade i na utvrđivanju činjenica za fejsbuk, ne pozivaju medije na dijalog, saradnju i edukaciju, kao da je krajnji cilj pronaći i pobrojati što više prekršaja, a ne kroz stalnu saradnju unaprediti medijsko tržište.

Kako redakcija reaguje na tvoje sugestije? Da li si nailazio na otpor i da li se dešava da kolege ne uvaže tvoje savete?

Mi funkcionišemo kao tim. Menadžment, kolege iz redakcije i ja imamo isti cilj. Nema sujete i do sada nije bilo problema. Mislim da je važno to što je inicijativa potekla upravo od menadžmenta i što je svima jasno da moja uloga nije da kritikujem i uređujem, već da ukažem na potencijalni problem. Kroz našu evidenciju prekršaja Kodeksa analiziramo podatke, a na osnovu analize dalje sa kolegama radimo na konkretnom poboljšanju i unapređenju. Mislimo da je ovaj sistem dobar jer kolege uče na konkretnim primerima, a krajnji cilj je da ja imam manje posla. (Smeh)

Da li možeš da pojasniš kako izgleda proces tvog rada?

Moja uloga prvenstveno je edukativna i savetnička. Ne proveravam sve tekstove pre objavljivanja, jer to nije moguće zbog rokova. Uvek sam dostupan za konsultacije i na primerima, koji nam se svakodnevno dešavaju, postavljamo standarde za dalje delovanje u sličnim situacijama. Svaki dan radim analizu objavljenog sadržaja, beležim greške i objašnjavam kako da se izbegnu u budućnosti. Održavamo i redovne sastanke na kojima analiziramo detalje. Sve više novinari sami prepoznaju šta bi moglo da bude problematično pa se konsultujemo još od početka pisanja teksta.

Mislim da je važno da naglasim da imam apsolutnu nezavisnost u svom radu. U tom smislu moja pozicija je slična urednicima za etičke standarde ili ombudsmanima u velikim svetskim redakcijama, koje sam ranije pominjao. Svoje aktivnosti dokumentujem, kako bih mogao da izveštavam top menadžment sa kojim sam i razgovarao kada sam došao u kompaniju.

Koliko nam je poznato, Vi ste jedini menadžer za etičke standarde u Srbiji. Ne postoji potreba za tom pozicijom ili je nešto drugo razlog?

Ova pozicija se ne prepoznaje kao neophodna u Srbiji, a mediji su u sve težoj ekonomskoj situaciji i prinuđeni su da se odreknu svega što ne vide kao važno. Sa druge strane, rekao bih, u kompaniji u kojoj radim postoji procena da ulaganje u unapređenje etičkih standarda nije nepotreban trošak. Treba dosta zrelosti i hrabrosti oformiti takvu poziciju u nekom mediju, posebno kada to radite prvi, ali verujem da će rezultati moga rada pokazati opravdanost ovog poteza. Ubeđen sam da idemo polako, ali sigurno, ka značajnoj promeni u poštovanju profesionalne etike u našim izdanjima. Do sada smo akcenat stavili na print izdanje Kurira, a slede i druga naša izdanja. Javnost Adria Media Grupu najčešće vidi kroz Kurir, ali treba biti pošten pa reći da su neka naša izdanja, kao npr. National Geographic, vrhunski primeri poštovanja najstrožih profesionalnih standarda.

