UDAR NA DŽEP GRAĐANA: Benzin poskupljuje do četiri dinara po litru?!

Cena sirove nafte „brent“, koja se koristi u Srbiji, na svetskom tržištu prvi put je od marta dostigla vrednost od 50 dolara po barelu, tako da je od 30. oktobra dosad povećana za čak 33,4 odsto. Energetski stručnjaci upozoravaju da će se to odraziti i na cenu goriva u našoj zemlji, koje bi već narednog meseca na pumpama moglo da poskupi od dva do četiri dinara po litru.

Milan Rakić, predsednik Udruženja vlasnika privatnih benzinskih stanica, kaže za Kurir da je Srbija zavisna od uvoza nafte, te da će se povećanje cena na berzama osetiti i kod nas.

- Sigurno da će se to odraziti, ali sa zakašnjenjem od mesec dana, jer se sada prodaju zalihe koje su kupljene po prethodnoj ceni. To povećanje prvo ide na rafinerijsku cenu. Treba očekivati da povećanje bude od pet do 10 odsto, a kako je rafinerijska cena u Srbiji oko 40 dinara, to bi značilo da će cena goriva biti veća za dva, maksimalno za četiri dinara po litru - kaže Rakić i objašnjava da je cena „crnog zlata“ na berzama porasla zbog smanjene proizvodnje, te da će se cene kolebati od 40 do najviše 52 dolara po barelu.

I prof. dr Goran Radosavljević, generalni sekretar Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, saglasan je da će povećanje cene nafte u svetu uticati i na nas.

- Međutim, teško je reći koliko će maloprodajne cene biti veće, jer nije samo cena sirove nafte referentna za određivanje cene, tu su i transport i druge stvari. Kompanije na nedeljnom nivou prave projekcije, a odluku o povećanju cena donose i u odnosu na potražnju - kaže Radosavljević i dodaje da je cena sirove nafte od 50 dolara po barelu jedan od pokazatelja da se očekuje kraj epidemije i rast privredne aktivnosti.

Nebojša Atanacković Pad tražnje spas od poskupljenja S druge strane, Nebojša Atanacković, jedan od vlasnika kompanije „Nafta“, ne očekuje da će gorivo poskupeti i kod nas. - Ne treba očekivati da će se to desiti, s obzirom na to da je kod nas očigledan pad tražnje. Mnogo je manje kretanja, saobraćaja, a ne grejemo se na naftu - ocenio je on za Kurir.

