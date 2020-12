METEOROLOZI ĐURIĆ I ČUBRILO OTKRIVAJU NA FEJSBUKU: Stiže li nam prava zima u narednih 10 dana? Evo i mogućeg datuma za sneg!

Danas u većini mesta pretežno sunčano, do 10 stepeni

BEOGRAD - Danas ujutru mestimično slab mraz i magla, u toku dana u većini mesta pretežno sunčano, dok ce se ponegde u nižim predelima magla zadržati veći deo dana. U istocnoj Srbiji oblačno i suvo.

Vetar slab i umeren, uglavnom južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 2 stepena, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. U toku noći ka četvrtku na severu prolazno naoblačenje ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom.

foto: Mondo/Stefan Stojanović

I u Beogradu ujutru na širem području grada slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 1 stepen, a najviša dnevna oko 6 stepeni.

Narednih sedam dana jutra sa mestimicno slabim mrazom i maglom, koja će se u nižim predelima zadržati i veći deo dana. Tokom dana malo i umereno oblačno i suvo sa temperaturom oko proseka za ovo doba godine. Početkom sledeće nedelje očekuje se novo naoblačenje sa padavinama.

Poznati meteorolog Đorđe Đurić objavio je na Fejsbuku svoje predviđanje za narednih desetak dana!

Poznati novosadski meteorolog Marko Čubrilo predviđa da bi sneg mogao da počne da pada oko ovog datuma.

Nažalost svih koji priželjkuju pravi zimski ugođaj za doček Božića po gregorijanskom kalendaru to je sve manje verovatno jer bi se naš region sve do oko 27.12 nalazio u relativno toplom jugozapadnom vazdušnom strujanju te bi bilo svakako pretoplo za sneg u nizijama, kaže Čubrilo i nastavlja:

- Naravno da još uvek moguće da cela sinoptika malo “požuri” i da hladan vazduh do nas stigne ranije, ali za sada to deluje malo verovatno. Oko 24.12. se račuan na jače pogoršanje uz kišu, sneg na planinama i jak južni i jugozapadni vetar. Znatno veće šanse za sneg se javljaju posle 26.12. kada modeli simuliraju probijanje hladnog vazduha i nad naš deo Evrope uz sekundarnu ciklogenezu nad Jadranom. Takav razvoj sinoptike bi nam mogao doneti prvi pravi sneg u nizijama ove zime - zaključuje on.

(Kurir.rs/SĐP)

Kurir