DR KON O POPUŠTANJU MERA: To su želje i dobre namere, ali je to sada nerealno

"Mislim da su to želje, dobre namere i sve mislim najbolje o tome, ali to je nerealno. Nije lako komunicirati, nikome od nas, svako oseća težinu svake izgovorene reči. U ovoj situaciji je važno da se relaksiraju intenzivne nege u bolnicama, treba da se spusti kriva dovoljno da bi realno mogli da pričamo o tome", to je odgovor dr Predraga Kona na pitanje o popuštanju mera za predstojeće praznike.

On je, gostujući u jutarnjem programu televizije Pink, rekao da je medicinski deo Kriznog štaba restriktivniji, ali da ne može sa pozicije lekara u Kriznom štabu da se vodi računa o ekonomskim stvarima.

- Možemo da razumemo da je to važno, ali ne možemo da kažemo da je važnije od onoga što mi zastupamo. Balans se uspostavlja to je najtačniji odgovor koji se može dati - reko je dr Kon.

Kada je reč o grupi ljudi koja traži policijski čas kako bi se sprečila okupljanja za Novu godinu i masovne proslave dr Kon je rekao da su to "reakcije ljudi koji bi želeli da sve stane".

- To su isto želje, svi imamo iste. Nama je glavni protivnik virus, a naše ponašanje je različito. To slušam kao ljudsku reakciju, ne mogu da razumem to, ne mogu da se postavim kao neki protivnik tim ljudima. Želim i njih da zaštitim, a to su nažalost zabrane, situacija je kompleksna, ne samo kod nas, to se dešava svuda u svetu, negde su oštrije negde manje oštrije mere - objasnio je on.

Osvrnuo se i na predstojeću slavu Svetog Nikolu, te istakao da je u ovoj situaciji sve prepušteno savesti.

- Svima koji praznuju želim da u što boljem duhu proslave, ali tu nema nekih novih reči. Ovde virus još uvek ekstremno aktivan, svako slavlje treba da bude takvo da ne dođe do zaražavanja - istakao je dr Kon.

Govorio je i o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i istkao da je dobro što se kriva zaravnjuje i spušta, ali da je i dalje situacija vanredna jer su bolnice "dupke pune".

- Još uvek nismo došli do balansa, u korist prijema i to se povećava. Krajnje je ozbiljna situacija. Sam zdravstveni sistem je na granici izdržlivosti već dugo vremena, situacija je složena i kompleksna, u pojedinim trenucima je i katastrofalna. Kriva ne pada tako brzo, to zavisi od našeg ponašanja, ako sprečimo prenos brže će početi da pada - objasnio je dr Kon.

Osvrnuo se i na to što je trenutno procentualno manje ljudi na respiratorima nego što je bio slučaj u prethodnom talasu.

- To je pitanje i ponašanja naših kliničara, sad se pokušava sa oksigenom terapijom što duže, da se intenzicvnim davanjem kiseonika što je moguće duže drži pacijent pre nego što se stavi na respirator. Činjenica je da smo imali preko 205, a sada je preko 300 već danima, 320, 330. Ima gde da budu smešteni još uvek, ali su ti kapaciteti iscrpljeni nema više gde da se smeštaju - kazao je dr Kon.

Kada je reč o vakcini protiv korona virusa dr Kon je istakao da je važno ko će biti prioritet, ali i da to zavisi od količine vakcine koja pristigne.

- Vakcinacija koja sledi i sve ono što je vezano za to, je kompleksan posao i sprovešće se. Institucije kao što je naš Institu za javno zdravlje "Batut", napraviće plan imunizacije, imate Agenciju za lekove i medicinska sredstva koja će temeljno prekontrolisati dokumentaciju i raditi za svaku seriju koja bude pristigla dodatna ispitivanja. Izdaće sertifikat o bezbednosti i tada kreće aktivnost koja više decenija nije bila tako obimna koja će se sprovoditi cele sledeć godine - zaključio je dr Kon.

(Kurir.rs/ TV Pink)

