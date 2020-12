ZA VIKEND OSTAJU ISTE MERE! KRIZNI ŠTAB: Testovi kupljeni u apoteci NE SMEJU da se koriste kod kuće (KURIR TV)

Tokom predstojećeg vikenda važiće iste mere kao i tokom prethodnog, saopštio je pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Kriznog štaba, dr Zoran Gojković.

To je bio zaključak jutrošnjeg sastanka Kriznog štaba.

Sigurno je samo da će od ponedeljka ustanovama kulture biti produženo radno vreme, ali za sada je neizvesno da li do 20.00 ili 21.00.

"U poslednjih 24 sata u Srbiji je na koronu testirano 16.740, a od toga je novozaraženih 4.910. Nažalost preminulo je 51, a na respiratorima je 349 pacijenata", saopštio je dr Zoran Gojković na početku konferencije za medije.

Zatim se obratila dr Snežana Jovanović:

"Danas se govori o povećanju cene testova sa 6.000 na 9.000 dinara. Niko ne pominje da su uvedeni antogenski testovi. PCR kod osoba koje imaju simptomatologiju i nije bitno uraditi".

"Što se tiče cene testiranja, to je predložila radna grupa, što je prihvatio Krizni štab. Ta cena od 6.000 dinara, ili 9.000 dinara ne obuhvata punu cenu PCR testa, koji je mnogo skuplji. Dakle, čak ni cena od 9.000 dinara ne može da nadomesti sve što se zaista troši prilikom PCR testa", dodala je dr Jovanović.

Dr Gojković je govorio o odlukama sa jutrošnjueg sastanka:

"Analizirali smo trenutnu situaciju u Srbiji i nastavili što smo imali i do sada. Vikend će biti isti kao i prethodni. Sve mere koje su bile na snazi, ostaju do daljeg".

"Novost je jedino da je Vlada donela odluku da od 20. decembra svi koji ulaze u Srbiju, a nisu državljani Srbije, moraju da imaju negativan PCR test. Državljani Srbije moraju ili da imaju negativan test ili da idu u karantin deset dana".

"Svi u Kriznom štabu smo saglasni da od ponedeljka ustanovama kulture - pozorištima, bioskopima, galerijama i muzejima - radno vreme bude produženo, videćemo da li do 20 ili 21 sat".

"Ja molim građane koji su kupili ili nabavili antigenske testove da ih ne uzimaju. Čak iako su sami uzeli bris, zbog nestručnosti mogu dobiti lažno pozitivan nalaz ili da se samopovrede. To mora da učini stručno lice. To nije za pojedinačnu upotrebu, ne zato što mi to nekome branimo, već nije registrovano za takvo korišćenje. Ti testovi namenjeni su isključivo za privatne bolnice i domove zdravlja".

"Inspekcije su na terenu i ispituju čiji je to propust".

"Imam dobru vest, naša Agencija je dala dozvolu za uvoz Fajzerove vakcine. Očekujemo da prvi kontigent stigne sledeće nedelje, kada će biti podvrgnut novom ispitivanju".

"Što se tiče gužvi na granicama, jedan deo građana ne ulaze u Srbiju kao konačno odredište, veći broj samo tranzitno prolaze kroz Srbiju. Ne vidim razlog za brigu".

"Tačno je da su u pojedinim mestima povećane gužve ispred kovid ambulanti. Na sve načine pokušavamo da obezbedimo šatore, grejalice"...

"Srbija je jedna od prvih pet država sveta koja je potpisala ugovor sa Fajzerom i zato ćemo dobiti veliki broj vakcina. Imali smo dobar osećaj da će Fajzer prvi pustiti vakcinu na tržište".

