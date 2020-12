MIRSAD ĐERLEK O NOVIM MERAMA U USIJANJU DANA: Može li da se uskladi zaštita zdravlja i standarda? (KURIR TELEVIZIJA)

Koja su očekivanja od novih mera kriznog štaba? Može li se očekivati dodatno popuštanje mera? Gost Usijanja dana Kurir televizije koje vodi Ivana Majstorović je Mirsad Đerlek Drzavni sekretar u Ministarstvu zdravlja.

- Šta su donele dosadašnje mere?

- Situacija u Srbiji je dosta teška, sistem trpi udar virusa jer imamo oko 9.500 hospitalizovanih, mere su dale pomaka, ali nemamo odgovor koji smo želeli, ovo su visoke brojke i ne možemo očekivati stabilizaciju stanje. Bolnice su pune i pune se svakog dana. Treći talas je pokazao svu žestinu, ali zdravstveni sistem može da se odupre, nije blizu pucanja, nije mi jasno zašto se neki raduju pričama da jeste. Mi svakodnevno proširujemo kovid-kapacitete, i biće otvorena nova bolnica u Kruševcu sa novih 490 ,mesta, od toga 150 intenvzivne nege, to je ono što nam nedostaje. Država je unapred razmišljala šta može da se desi, samo su Rusija i Kina pravili bolnice u jeku epidemije.

- Svi koji žele da pomognu treba da se uključe,svi koji neće nek bar ćute. Očekivali smo da dođe do pada broja obolelih i hospitalizovanih. Mislio sam da nećemo moći da obezbedimo mesto svima u bolnicama.Ne želiim da širom paniku, neće biti lako, ali ćemo pobediti treći talas, posevbno što je i vakcina tu.

- I sam sam bio 4 i po i meseca u kovid bolnici i niko ne može da razume šta je korona dok to ne vidi. Prirorite je sačuvati živote zdravstvenih radnika, ima oko 3600 obolelih, od toga je malo broj na bolničkom lečenju. Radujem se vakcini i vakcinaciji zdravstvenih radnika, dovom im se koliko su spremni da iscede poslednje atome snage.

- Mi smo do sada dostigli 22-23% prokuženosti, bez vakcine ne možemo doći do kolektivnog imuniteta, to je jedini način i ako prestanemo sa teorijama zavere i ako se uhvatimo u koštac sa antikavserskim lobijem, i ako vakcinišemo 30-40% stanovništva, verujem da ćemo pobediti u borbi sa koronom.

Vakcinu mogu d aprime potpuno zdravi, ne sme ni alkohol da se pije neko vreme?

Ispitivanja javnosti u Beogradu su navela da je 40% bilo protiv vakcinacije, ali vakcina je naučno dostignuće koje spašava milione života, nijedna agencija neće registrovati vakcinu ukoliko on nije bezbedna za građane. Naša ALIMS agencija je vrlo rigorozna, i ako oni daju dozvolu, ja bi vrlo rado primio vakcinu.

