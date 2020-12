PANIKA: Novim napadom na Kurir BIRN dokazao da je deo Šolakove i Đilasove medijske mašinerije! Svi zajedno padaju sve niže!

Portal BIRN - Balkanska istraživačka mreža, koja sebe predstavlja kao profesionalni istraživački medij, ponovo je napala Kurir. U tekstu „Šta je višestruki ubica Čaba Der zaista govorio o Vučiću“, objavljenom u petak, 18. decembra, BIRN insinuira da je Kurir svoje čitaoce i javnost obmanuo kad je 19. novembra objavio, na osnovu svojih saznanja, da je Der mađarskoj policiji izjavio da mu je nuđeno da ubije predsednika Vučića.

Kurir jeste 19. novembra objavio tu informaciju, koju je dobio od svog pouzdanog izvora bliskog upravi mađarske policije. I ta informacija je tačna. I novinari Kurira su, neposredno nakon objavljivanja, za komentar pitali i Aleksandra Vučića, koji je potvrdio da je i on tog dana obavešten o tome. Jedina nepreciznost jeste da je u tekstu navedeno da je Der to izjavio istog dana. A tog dana je, zapravo, mađarska policija, preko Interpola, obavestila naš MUP o svojim saznanjima.

Suština, dakle, nije da smo bilo šta slagali, kako BIRN sugeriše već u naslovu svog teksta. Oni u tom tekstu i ne demantuju da je Der to izjavio, već postavljaju pitanje zašto je izjava Čabe Dera plasirana tri meseca kasnije, sve vreme poturajući tezu (preko anonimnog sagovornika) da je ova informacija objavljena tog dana kako bi Vučić mogao, kako su naveli, da kaže „jeste, evo oni planiraju, dve ekipe su planirale da me ubiju“. A istina je da je informacija objavljena tog dana jer ju je Kurir tog dana i došao do nje, što bismo i objasnili novinarima BIRN da su nas kojim slučajem pozvali i pitali.

Dakle, da još jednom pojasnimo. BIRN se pita zašto smo saznanje o tvrdnjama Čabe Dera objavili tek 19. novembra, ako se to desilo 25. avgusta. Pa zato što smo to upravo tad saznali. Od izvora kome verujemo, koji se ranije pokazao kao pouzdan, i koji je i sad bio pouzdan, a formulacija da je Der to rekao ranije tog dana, u suštini ništa ne menja. Mogli bismo i mi da pitamo kolege iz BIRN zašto su informaciju o tome šta je Čaba Der zaista rekao objavili baš 18. decembra, mesec dana nakon što smo mi objavili naša saznanja. Reći će nam, zato što su proveravali. I mi smo proveravali, od kada smo je dobili ranije tog dana, do „kasnih popodnevnih sati“, kako oni navode, aludirajući da je baš u tom momentu bilo poželjno objaviti. Objavili smo je kad smo imali osnova da verujemo da je naš izvor i ovog puta pouzdan, kao što i jeste bio. I što takva informacija, u skladu sa našom uređivačkom politikom, ne treba da čeka mesec dana na objavu. Ona je tačna, i to je ono što je važno.

Urednik emisije "Pregled dana" na Novoj S Slobodan Georgiev foto: Beta/Dragan Gojić

Ali onda se postavlja pitanje zašto nas BIRN napada? I zašto su njihov članak brže-bolje preneli N1, Nova S, Direktno i Danas, mediji pod kontrolom poslovno-političkog lobija Dragana Đilasa i Dragana Šolaka. Isto se, podsetimo, dogodilo i pre mesec dana, kada je BIRN takođe napao Kurir tekstom punim neosnovanih optužbi na račun naše kuće i njenog poslovanja, i to u isto vreme dok je potpredsednica Đilasove stranke držala konferenciju na kojoj je takođe iznosila lažne i neutemeljene optužbe protiv naše medijske kuće. Treba li napominjati da su i tada svi mediji kod Đilas-Šolakovom kapom sve ovo simultano prenosili. Simptomatično je da je BIRN krenuo da napada Kurir nakon što su njegovi glavni „istraživači“ Slobodan Georgiev i Ana Novaković u međuvremenu prešli da rade u medijima Junajted grupe - Georgiev kao urednik emisije „Pregled dana“ na Novoj S, a Novakovićeva kao novinarka N1.

Najnoviji napad BIRN još je jedan dokaz da je ova medijska organizacija u sprezi s poslovno-političkim lobijem Šolaka i Đilasa i pod njegovom kontrolom, deo medijske mašinerije kojom ovaj dvojac diriguje iz istog centra. Važno je istaći i činjenicu da je Šolakovim medijima, pre mesec dana, informacija o izjavi Čabe Dera bila smešna, a sada kada ju je BIRN objavio, stavljajući je u kontekst navodnog Kurirovog neprofesionalizma, potpuno legitimna i ozbiljna. Na delu je opasna zamena teza, koja medije bliske Šolaku i Đilasovoj politici mora da predstavi kao ozbiljne, tačne, čak i kada to nisu, a koji objavljuju samo proverene vesti, dok su svi drugi, kritički nastrojeni prema ovom političko-tajkunskom dvojcu, neprofesionalni i onda kada objavljuju tačne informacije.

Zvanično Šta kaže MUP Kurir je o slučaju Čabe Dera uputio pitanja MUP Srbije. Pitali smo ih da li su dobili informaciju o tome šta je Čaba Der rekao mađarskim organima i kada su o tome obavešteni. - Ministarstvo unutrašnjih poslova Mađarske je 19. novembra 2020. godine uputilo, preko Odeljenja za poslove Interpola, zvaničan dopis Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u kome se navode delovi izjave Čabe Der pred istražnim organima Mađarske. U dostavljenoj informaciji se, između ostalog, navodi da je Čaba Der izjavio da su dve kriminalne grupe iz našeg regiona tražile od njega da ubije predsednika Aleksandra Vučića - navodi se u odgovoru MUP. Dakle, MUP Srbije je zvanično obavešten 19. novembra, kada je Kurir to i objavio.

Redakcija Kurira

Kurir