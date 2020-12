DOKTOR NESTOROVIĆ O HAJCI NA RUSIJU: Lepo je Šojgu rekao Nemcima, nek' pitaju dede kako su prošli kad su hteli da se sile

U večerašnjoj emisiji Hit tvit na TV Pink gosti su premijerka Srbije Ana Brnabić, pevačica Nataša Bekvalac i epidemiolog dr Branimir Nestorović, koji su između ostalog govorili i o ekologiji.

Dr Nestorović kaže da je ekologija problematična i da se neretko radi i gradi, bez razmišljanja o posledicama na duge staze. Ističe da je ekologija skupa disciplina, a njeno nerešavanje znači da bismo u budućnosti mogli da budemo "vrlo bolesni".

- Godišnje 6.000 ljudi umre od aerozagađenja, a sledeći je duvan. Kada je ovako zagađeno, oni koji kritikuju zagađenje sede i puše - kaže dr Nestorović.

foto: Printscreen Hit tvit

Dr Nestorović kaže da ne zna mnogo detalja o proizvodnji guma, da zna da se smatraju "prljavom tehnologijom", ali da više informacija name. Kaže da, kada bi se on pitao, uložio bi novac u poljoprivredu.

- Ja bih voleo da smo velesila po tom pitanju. Holandija je manja od nas a svetski je lider u proizvodnji jaja. Mi možemo da budemo sila i mikro preduzeća mogla bi da zaposle mnoge, a ekološki su prihvatljiva - kaže doktor.

Dr Nestorović kaže da mu jako smeta što se naši ljudi raduju napadima koji na našu zemlju dolaze iz Hrvatske. Nazivaju nas, kako navodi, divljima, malim Rusima i ljudima koji ništa ne zaslužuju.

- Svi vole da dođu u Beograd, smatraju ga velegradom i besmisleno je ovo stvaranje zle krvi. Ne znam da se iko ikada u Bg bavio tome kako Zagreb izgleda - kaže dr Nestorović za "Hit Tvit".

Ocenjuje kao "glup i ružan" potez Komšića i Džaferovića.

Doktor Branimir Nestorović je večeras u emisiji Hit tvit govorio o skandalu sa ikonom koji je Milorad Dodik poklonio Sergeju Lavrovu, a koja je navodno ukradena.

On je ocenio to u kontekstu sveopšte kampanje protiv Rusije, koja je sada na vrhuncu u Evropi.

foto: Printscreen Hit tvit

- To se dešava u ovom trenutku zato što se procenjuje da bi povratak Bajdena mogao da promeni svetski poredak - rekao je on, i naveo da je to samo medijska priprema.

On je istakao da je to samo medijska priprema, i da se stvara takva atmosfera u Srbiji zato što nas svi vide kao male Ruse, koji ne zaslužuju ništa.

- Ja bih samo podsetio kako je Šojgu odgovorio nemačkoj ministarki. Neka pita dedu kako se završio poslednji razgovor Nemaca sa pozicije sile sa Rusijom. Rusija je jedna velesila, možete da je volite ili ne volite. Ja je volim, ali ne možete da je ignorišete.

(Kurir.rs/Pink.rs)

Kurir