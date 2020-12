DOKTORKA DANICA GRUJIČIĆ OBJASNILA ŠOKANTNE SMRTI MLADIH LJUDI: Od korone preminuli i oni u punoj snazi POSTOJI RAZLOG

Kovid-19 najveća je pretnja za starije i ljude koji imaju neke hronične bolesti, ali nažalost, i veliki broj mladih, naizgled potpuno zdravih ljudi, preminuo je od korone. Zašto se to dešava, objasnila je dr Danica Grujičić gostujući na TV Happy.

- Ja kao lekar znam gde mogu da očekujem komplikacije kod mojih pacijenata i pripremim se na to i preduzmem sve da izbegnem komplikacije. Ovde ne mogu da shatim kako se dešava kako su to mladi ljudi, a puno je mladih ljudi umrlo, koji su navodno pre toga bili zdravi. Šta je to što je opredelilo da oni umru ili imaju izuzetno tešku kliničku sliku? Moje duboko ubeđenje je da je to stanje njihovog imunog sistema. Kada bismo sada retrogradno izanalizirali sve te ljude, ja sam ubeđena da bismo našli neki oblik autoimune bolesti, koje su apsolutno, tek one su u epidemijskoj fazi.

Dr Grujičić je istakla da u Srbiji trenutno vlada epidemija kardiovaskularnih bolesti, onkoloških, ali i autoimunih bolesti.

- Vi imate sada mlade žene koje posle jednog, drugog, trećeg spontanog pobačaja tek shvate da imaju neku autoimunu bolest, a dovoljna je jedna tableta da se one dobro osećaju. Međutim, ljudi se vuku po bolnicama ili nikome i ne govore jer, danas me boli glava, sutra kičma, prekosutra koleno, jer to su krajnje netipični simptomi.

- Ja jedino gubitak tih mladih ljudi mogu da objasnim zapravo autoimunom bolešću koju su imali, a nisu ni znali. To je nešto što mora da nas zabrine i na čemu moramo da radimo - poručila je.

