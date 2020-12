DR JANKOVIĆ: Medicinski deo Kriznog štaba već tražio obustavu letova iz Velike Britanije

Imunolog i član Kriznog štaba za borbu protiv korona virusa Srđa Janković izjavio je danas da je medicinski deo Kriznog štaba već tražio da se obustave letovi iz Velike Britanije zbog novog soja korona virusa koji se pojavio u toj zemlji.

Kada će to biti sprovedeno zavisi od drugih pitanja, rekao je Janković.

On je za N1 naveo da je premijerka Ana Brnabić rekla da treba razmotriti i naše međunarodne ugovorne obaveze i da će onda državni organi reagovati.

Kada je reč o merama za Novu godinu, Janković je istakao da se još ne zna kakve će one biti, jer se mere ne donose unapred nego u realnom vremenu.

- Verujem da niko od lekara neće reći da vidi kao moguće i zamislivo da bude slavlja velikog broja ljudi i niko od nas neće predložiti da se zabrana okupljanja dovede u pitanje pred Novu godinu - istakao je Janković.

On je rekao da je stav čitavog medicinskog dela Kriznog štaba bio da nema uslova za popuštanje mera, a da je do produženja radnog vremena nekih objekata došlo na zahtev Privredne komore Srbije i zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića.

- Nakon razmene argumenata takva oduka je doneta i ne treba je predstavljati kao odustajenje od zdravlja ljudi. Lekari se neće baviti ekonomijom, ali oni koji se bave ekonomijom imaju svoje argumene i mi ih razmenjujemo. Nije naša ideja da kafići uopšte rade, ali mere moraju da budu donete od Kriznog štaba u celini, a to ne znači da je bilo kome od nas zdravlje na drugom mestu, naravno da je na prvom - istakao je Janković.

On je podsetio da su najbitnije mere na snazi mesecima i ocenio da se one nedovoljno pominju, a to su obaveza nošenja maske, držanje distance i zabrana okupljanja za više od pet osoba, sem u definisanim uslovima.

(Kurir.rs/ Tanjug)

Kurir