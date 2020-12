PRVI PRIVATNI CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE U AGRARU: Sunoko otvorio svoj Istraživačko-razvojni centar

Beograd, 22. decembar 2020. godine – Kompanija Sunoko, članica MK Group, otvorila je Istraživačko-razvojni centar, prvi takve vrste u oblasti agrara u Srbiji. Primenom najsavremenije tehnologije, ova inovacija će omogućiti efikasniju proizvodnju šećerne repe, i to u skladu sa najnovijim naučnim istraživanjima i saznanjima, kao i smernicama dobre poljoprivredne prakse.

foto: Promo

„Otvaranjem Istraživačko-razvojnog centra, moći ćemo da, zahvaljujući najsavremenijim istraživačko-laboratorijskim i stručnim kadrovskim kapacitetima, identifikujemo sve potencijalne probleme u proizvodnji šećerne repe i adekvatno odgovorimo svim potrebama u tom procesu, već od prvog koraka. Centar će svojom podrškom dati veliki doprinos još boljem kvalitetu finalnog proizvoda, što je od izuzetnog značaja za proizvodnju bezbedne hrane, ali i za celokupnu domaću prehrambenu industriju”, izjavio je dr Nenad Trkulja, direktor Istraživačko-razvojnog centra Sunoko.

foto: Promo

„Započeo sam saradnju sa dr Trkuljom 2019. godine u zaštiti od cerkospore kada sam uvideo da razlika u prinosu može biti i 10 t/ha pri različitom pristupu zaštite. Time sam zadobio poverenje i raduje me vest da je Sunoko osnovao ovaj istraživačko-razvojni centar sa njim na čelu, jer će koristi imati obe strane, i poljoprivredni proizvođači i šećerane”, izjavio je Vidosav Brnjašević, proizvođač šećerne repe.

foto: Promo

Sunoko godišnje proizvede do 400.000 tona šećera iz svoja tri centra i predstavlja najuspešnijeg proizvođača šećera u jugoistočnoj Evropi. Upravo zato, Sunoko radi na dodatnoj optimizaciji tehnoloških procesa proizvodnje šećerne repe, prvog segmenta u proizvodnji šećera. Tehnološki proces proizvodnje šećerne repe obuhvata niz zahtevnih agrotehničkih i hemijskih mera koje će ekspertizom od strane IRC biti dovedene do maksimalne optimizacije, što dovodi do smanjenja troškova proizvodnje, povećava prinose i smanjuje negativan uticaj na životnu sredinu. Sam centar organizuje i stručna predavanja za sve proizvođače šećerne repe u Srbiji, dok su za sve proizvođače sa kojima Sunoko ima ugovor, obezbeđene direktne edukacije i konsalting na terenu.

