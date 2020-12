DR KON OTKRIO DA JE BIO ISCRPLJEN POSLE SEDNICE KRIZNOG ŠTABA: Evo zbog čega se NAJEŽIO pri diskusiji o popuštanju mera

Medicinski deo Kriznog štaba nije podržao nikakvo popuštanje mera, kaže epidemiolog Predrag Kon i dodaje da postoje i drugi argumenti, koje su izneli Privredna komora Srbije i Grad Beograd.

On je za TV Prva rekao da treba poštovati i druge argumente.

"Kada čujem njihove argumente ja se naježim, kao kada oni čuju agumente medicinskog dela i o popunjenosti bolnica", naveo je Kon i dodao da je situacija kritična i dalje i da postoji opasnost.

Kako kaže Srbija jeste u fazi spuštanja krive, te da su smatrali da mere ne treba popuštaju.

On je naveo da ukoliko počinje da se ugrožava i sama plata za zdravstvene radnike, onda je medicinski deo Kriznog štaba uzdražan i da moraju da prihvate da su zajedno u Kriznom štabu sa ekonomskim delom.

"Postoje neke stvari koje su potpuno nerealne. Neko ko misli da slavi Novu godinu je nerealan. Ja bih želeo da svi lepo proslave, ali to nije realno", pojasnio je Kon i dodao da ga interesuje ko će da insistira na Krizbnom štabu da se održe proslave Nove godine.

"Politička je odluka da se uvede PCR testiranje sada. Nije moglo ranije, to je suština. Osećam se iznemoglo posle sednica Kriznog štaba, ali balans i argumentacija sa više strana je neophodna. Mislim da se mi uzajamno sluišamo na sednicama. Bitno je objašnjavati ekonomski deo. Nismo mi dozvolili virus da se širi. On je rešio da ostane tu. Samo čekamo vakcinu da ga ozbiljno suzbijemo", rekao je Kon.

Navodi da prema planu imunizacije, koji je napravljen, najugroženija kategorija su zdravstveni radnici, zaposleni u staračkim domovima, a zatim i sami korisnici staračkih domova.

"Jasno je do detalja šta je prioritet. Sada do detalja treba da se dogovori distribucija i upotreba tih vakcina. To će zahtevati dobru usaglašenost svih. Vakcina je obavezujuća za sve koji rade sa pacijentima, naročito sa onim non kovid", rekao je Kon.

Kaže da je bilo dilema da li je Krizni štab trebalo prvi da se vakciniše.

"Ja sam spreman, mislim da bi to bilo dobra poruka, ali ćemo raditi prema operativnom planu. Odredene su i faze po kojima će se vakcinisati u zavisnosti i od broja doza vakcina", naglasio je Kon.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

Kurir