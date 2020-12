ZA 3 DANA U SRBIJU UŠLO 200.000 PUTNIKA: Uprkos obaveznom negativnom PCR testu, HAOS na granicama! 30.000 LJUDI ZA 10 SATI

U noći između nedelje i ponedeljka, za ulazak u Srbiju je obavezan PCR negativan test na korona virus, ne stariji od 48 sati, a bez obzira na to, i dalje u našu zemlju ulalzi kroz nju prolaze na desetine hiljada ljudi. Prednjače strani državljani, a većina njih je samo u tranzitu.

Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), samo od noćas do jutros u 10 sati u našu zemlju je ušlo ukupno 30.030 ljudi.

- Od ponoći do 10 časova 22. decembra registrovan je ulazak 20.365 stranih državljana i 12.665 domaćih državljana - navode za Telegraf.rs u MUP-u.

Negativan PCR test trebalo je da bude obavezan na ulazu u našu zemlju od ponoći u noći između subote i nedelje, 19. i 20. decembra. On je, međutim, pomeren za dan, pa je ova protivepidemijska mera stupila na snagu 21. decembra. Uoči stupanja na snagu ove mere, na graničnim prelazima stvorene su gužve. U kolonama ljudi su čekali da prođu granicu i po više od 5 sati. Za to vreme, samo od petka, 18. decembra do nedelje 20. decembra u Srbiju je ušlo blizu 200.000 ljudi.

- U periodu od 18. do 20. decembra u Srbiju je registrovan ulazak 107.146 stranih državljana i 79.138 domaćih državljana - rekli su u MUP-u Srbije.

Prema Uredbi o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti kovid 19, koja je usvojena prošle nedelje, svi stranci koji nemaju PCR test izdat iz referentne laboratorije iz zemlje iz koje dolaze, moraju sa granice da vrate u zemlju iz koje su došli.

- Putnici treba da se testiraju pre putovanja, ne prilikom dolaska u Republiku Srbiju. U Srbiju ne mogu ući ukoliko nisu testirani i ne poseduju negativan RT-PCR test, ne stariji od 48 časova i moraju se vratiti u zemlju iz koje dolaze - navodi se u članu 4 ove Uredbe.

Test može biti stariji od 48 sati, ali ne i od 72 sata samo ako postoje okolnosti na koje putnik ne može da utiče.

- Ukoliko postoji kašnjenje prilikom ulaska u Srbiju, a koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja, koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti, kao što su kašnjenje,odlaganje leta, polaska autobusa, voza i slično, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Srbiju - navodi se u ovom članu Uredbe.

Ima naših i bez testa Naši i strani državljani koji imaju privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Srbiji, kao i članovi diplomatsko-konzularnog osoblja i članovi njihovih porodica, koji ne poseduju negativan PCR test izdat od strane referentne laboratorije države iz koje dolaze, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata, određuje se mera karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana. - Ova mera prestaje da važi ako osoba dobije negativan PCR test izdat u referentnoj laboratoriju u Srbiji.

Posedovanje negativnog testa i poštovanje mera karantina u kućnim uslovima kontroliše organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove, na osnovu podataka koje dostavlja ustanova koja je izvršila testiranje i organ državne uprave nadležan za sanitarnu inspekciju. Bez obzira na to, ima i naših državljana koji dolaze a nisu se prethodno testirali. Kako je juče izjavila premijerka Srbije Ana Brnabić, u Srbiju je u ponedeljak ujutro ušlo 205 srpskih državljana bez PCR testa.

- Oni će moći slobodno da se kreću i pre isteka tog roka od deset dana ukoliko urade PCR test koji pokaže da su negativni - kazala je premijerka Srbije.

Ovaj test je inače u Srbiji prošle nedelje poskupeo. Od 15. decembra cena testiranja na lični zahtev za strane državljane iznosi 18.000 dinara. Za državljane Srbije cena do kraja godine ostaje nepromenjena - 6.000 dinara, a od 1. januara 2021. godine, cena testiranja na lični zahtev za domaće državljane iznosiće 9.000 dinara.

