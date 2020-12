DR TIODOROVIĆ O MUTACIJ VIRUSA: U Srbiji ne postoji novi soj korone, svi virusi mutiraju kad tad, ali OVO JE VEMA ČUDNO!

Promene kod novog soja korona virusa nisu ozbiljnije, kakve, inače, mogu biti, ali da treba pratiti šta se dešava, objašnjava dr Branislav Tiodorović, epidemiolog i član Kriznog štaba, povodom mutacije korone koja se pojavila u Velikoj Britaniji.

Zaraženi novim sojem korone zasad nisu registrovani u Srbiji, a uvek postoji šansa da se tako nešto dogodi. Ne zaboravimo i da nam je korona stigla preko Bergama, upozorava dr Tiodorović.

Nema promene mera

On kaže da postojeće mere - maska, distanca i redovno pranje ruku pomažu i kod novog soja.

- U prilog tome ide i situacija u Velikoj Britaniji. Oni nisu promenili mere, one su ostale, ali su uveli ozbiljniji odnos prema merama u Londonu i Engleskoj, gde su ustanovili pojavu tog virusa. To znači da oni prate. Da imaju nadzor. Već su objavili da nema nikakvih razlika u odnosu na ovaj prethodni virus. Pre tri dana je bilo reči da možda mladi teže obolevaju, da imaju težu kliničku sliku, da se brže prenosi, ali pitanje je kako neko sad može da kaže da je za 70 odsto brže prenošenje? - pita se prof. dr Tiodorović.

Podseća da je i Svetska zdravstvena organizacija rekla da su ih Britanci obavestili o svemu i da su stalno u kontaktu, ali i da niko u svetu nije potvrdio da novi soj ima neke karakteristike koje su posebno zabrinjavajuće:

Veoma čudna stvar

- Koliko znam, novi soj je potvrđen i u Australiji, što je malo čudno. Oni su daleko. Pretpostavljam da je u pitanju importovani, uvezen slučaj. Najteže je utvrditi odakle je došao prvi slučaj. Ali vidim da su Danci, Holanđani, Belgijanci već obustavili letove prema Velikoj Britaniji. Čak i Nemci i Francuzi - ističe on.

Svi virusi, pre ili kasnije, mutiraju

Prof. dr Tiodorović kaže da je karakteristika svih virusa da mutiraju. To je slučaj i sa ovim, koji je do sada već prošao kroz nekoliko manjih mutacija.

- Dokle god se održava virus u humanoj populaciji, on može da stekne neka nova svojstva, odnosno da mutira. Važno je ovog trenutka to što su Englezi potvrdili, a to niko u Evropi nije negirao, što ne znači da neće neko u narednim istraživanjima, da Fajzerova vakcina koja se daje i u Velikoj Britaniji, a počeće i u drugim evropskim zemljama, štiti i od ovog soja - kaže stručnjak.

(Kurir.rs, Telegraf)

Kurir