U PETAK PONOVO O NOVIM MERAMA: Dr Tiodorović: Pred nama je teška odluka

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao da se uočava blagi pad prijema pacijenata po manjim kovid bolnicama, broj preminulih se smanjuje, ali u većim centrima broj primljenih nego otpuštenih pacijenata i dalje je veći.

Tiodorović kaže da će Krizni štab u petak morati ponovo da razmotri kompletnu epidemiološku situaciju i odluči po pitanju novih mera.

- Optimista sam i nadam se da će mere koje su sada na snazi biti produžene, da neće doći do toga da imamo pogoršanja. Najveća opasnost je što se stvara utisak opuštanja i to nas ponovo može dovesti u neku vanrednu situaciju. Glavna procena u petak biće po pitanju velikih praznika - Božića i Nove godine, pred nama je teška odluka, smatram da situaciju moramo ozbiljno da procenimo poštujući ekonosmki deo, ali da pre svega razmišljamo o zdravlju stanovništva - rekao je epidemilog za RTS.

Napominje da ga brinu pozivi na doček Nove godine.

- Moram da napomenem da ima pojava koje nisu baš za očekivanje bile, a to je pozivanje za doček Nove godine, aranžmani za školski raspust. Mislim da je to veoma rano za tako nešto, ipak treba dovoljno elemenata da bi to moglo da se radi - objašnjava prof. dr Tiodorović.

Ističe da ovog trenutka to predstavlja najveća opasnost.

- Da se stvara utisak opuštanja to nije dobro, to nas može ponovo dovesti u neku situaciju koja može biti vanredna ili čak katastrofalna kao što smo to imali - poručio je Tiodorović.

On ističe da članovi Kriznog štaba prate iz sata u sat kretanje novog mutacionog oblika virusa u Velikoj Britaniji i da se svi zalažu za ukidanje letova iz Londona.

- Kad bih samo ja odlučivao bio bi otkazan današnji popodnevni let iz Londona, a i moje kolege su rekle da treba otkazati letove iz Britanije - rekao je Tiodorović, ali i istakao da taj virus uopšte ne mora da dođe iz Velike Britanije, već bilo koje zemlje u tranzitu.

(Kurir.rs/ Telegraf)

