MALIŠANI NA UDARU NOVOG SOJA KORONE? Pedijatar OTKRIO da li su deca podložnija MUTIRANOM virusu (KURIR TELEVIZIJA)

Novi soj korona virusa koji je registrovan u Velikoj Britaniji izazvao je veliku paniku među građanima širom sveta. Prema rečima stručnjaka, ovaj oblik virusa u sebi sadrži veliki broj mutacija, te se mnogi pitaju da li će vakcina biti podjednako delotvorna na ovom obliku, kao i na onom starom.

I dok se naučnici i dalje bave ispitivanjem novog soja, jedno je za sada sigurno. Širi se brže nego prethodni oblik.

Britanski stručnjaci, takođe, tvrde da od novog oblika korone više oboljevaju deca.

O ovoj temi u emisiji "Redakcija" na Kurir televiziji govorio je pedijatar, dr Vojislav Lekić.

- Ja sam po malo postao skeptičan, jer već jutros čitam nešto gde kaže da možda to baš i nije tako. Osim toga, virus mutira, to nije ništa novo. Osim toga, vi imate ne znam ni ja koliko sojeva običnog gripa. Jer i virus se bori za opstanak. On se menja i mutira. Jedino što je nevolja u svemu ovome je činjenica da ovaj virus brže mutira nego drugi virusi.

-Što se tiče dece, broj zaraženih koji je porastao, ali nikada se nije ni tvrdilo da se deca ne zaražavaju. Doduše, ui početku su bile razne spekulacije, te deca se ne zaražavaju, te žene... Ništa nismo znali, kao i za ovaj novi soj. Niko nije tvrdio da deca ne mogu da se zaraze, mada sam čitao svašta. Lekari pišu neke radove, sam Gospod Bog zna na šta se pozivaju. Reč je o tome da se i ranije znalo da se deca mogu zaraziti. I nije problem što ih sada ima više. Logično je da ih bude više, s obzirom na to da raste broj zaraženih, jedini je problem da li će klinička slika biti blaga, a to niko ne zna.

OVDE MOŽETE GLEDATI KURIR TV UŽIVO

Kurir