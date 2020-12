PRIJAVE ZA PROJEKAT NEĆU DA ĆUTIM DO 27. DECEMBRA

Ako već niste, pravo je vreme da obratite pažnju na Neću da ćutim. Projekat, čiji je cilj da sruši tabue i predrasude otvaranjem dijaloga o temama koje inače guramo pod tepih, okupio je obične ljude koji su odlučili da ispričaju svoje teške, pobedničke životne priče i tako pomognu drugima u sličnim situacijama.

Svoju priču do 27. decembra mogu ispričati svi koji to žele na sajtu necudacutim.rs, a autor one najupečatljivije odabraće, u dogovoru s organizatorima, kojoj će društveno angažovanoj organizaciji pripasti donacija od čak milion dinara.

U pričama koje su dosad pristigle na sajt projekta ponavlja se nekoliko tema kojima svi zajedno, očigledno, treba da posvetimo više pažnje. Mentalno zdravlje prednjači po broju priča, pa je tako dosad bilo reči o depresiji, anksioznosti, paničnom i bipolarnom poremećaju, šizofreniji… Osim nerazumevanja okoline i utiska da osobe s ovim problemima foliraju, oboleli teško dolaze do adekvatne terapije.

foto: Promo

Priče o invaliditetu otkrivaju kako gradski sadržaji nisu pristupačni osobama s invaliditetom, osim na papiru, ali isto tako otvaraju pitanje nerazumevanja. Posmatraju ih sa sažaljenjem i potcenjivanjem ili, s druge strane, kao heroje. Ni od jednog ni od drugog nemaju ništa, ističu učesnici projekta Neću da ćutim.

Nažalost, ne čudi što su se među pričama pristiglim na sajt necudacutim.rs našle i one pripadnika LGBT populacije, koji su otvoreno progovorili o zlostavljaju koje proživljavaju, od vršnjačkog nasilja u školi pa sve do ekstremnih slučajeva korektivnog silovanja (silovanje s ciljem “ispravljanja” seksualne orijentacije).

Tu su i priče o vantelesnoj oplodnji koja je još uvek tabu, čak i među lekarima, o fizičkim oboljenjima poput raka dojke, ali i priče o zavisnosti, siromaštvu, nasilju u porodici…

foto: Promo

DOX TV pokrenuo je projekat Neću da ćutim kako bismo svi zajedno naučili nešto novo o ljudima iz naše okoline i pružili podrušku onima kojima je potrebna. Na društvenim mrežama projekat su podržali psiholozi i psihoterapeuti, a autori priča koje se objavljuju u sklopu projekta svakodnevno dobijaju poruke podrške.

Po završetku projekta, u dogovoru s autorom najupečatljivije priče objavljene na sajtu necudacutim.rs, DOX TV doniraće milion dinara borbi za tolerantnije društvo, a za svaku pristiglu priču u donatorski fond dodati još 500 dinara. Kako bi sve to bilo ostvarivo, projektu se od samog početka partnerski pridružio Telekom Srbija.

Svi koji imaju sopstvenu priču za podeliti, mogu to, dakle, učiniti još nekoliko dana na sajtu necudacutim.rs. Prijave se zatvaraju 27. decembra, a dobitnik donacije biće objavljen u januaru.

DOX TV, kanal koji 24 sata dnevno emituje vrhunske, aktualne dokumentarce o životnim pričama ljudi iz celog sveta, dostupan je ekskluzivno na mts i *supernova platformama, a projekat Neću da ćutim na webu, Facebooku i Instagramu.

Kurir