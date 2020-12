BOJANA MALJEVIĆ ŽESTOKO UZVRATILA NA PROZIVKE VODITELJA IVANA IVANOVIĆA: Ne budi zao i površan! (TVIT)

Glumica Bojana Maljević žestoko je odgovorila na prozivke voditelja Ivana Ivanovića, koji ju je na društvenoj mreži Tviter napao oko nošenja maski, poručivši mu da ne bude površan i zlurad.

Naime, Ivanović je u svojoj objavi udario na glumicu povodom njihovih različitih stavova oko nošenja maski. Njihov sukob datira još od početka epidemije, a voditelj je iskoristio situaciju da likuje kako je on bio u pravu, a onda ju je upitao upitao da li nosi masku.

Ubrzo je usledila još jedna objava Ivanovića gde se pravda da navodno nije znao u kakvom je zdravstvenom stanju glumica.

Isključivo iz razloga iznošenja LAŽI, u epidemiji koja se tiče zdravlja mnogih građana, demantovaću neistine koje se pišu po mrežama i medijima. Dakle: 1. Nije istina da sam u bolnici, nisam ni bila. Kod kuće sam i do juče sam primala bolničku terapiju, pa se vraćala kući. 1/3 — Bojana Maljević (@BojanaMaljevic) December 25, 2020

Ubrzo se oglasila i Bojana Maljević, koja je objasnila da se ne nalazi u bolnici i da se oseća dobro, a onda se osvrnula i na Ivanovića.

- Ivane dragi, ovo što si napisao je neetično i netačno, profesija te obavezuje da ne budeš površan i polutačan. A ni zlurad. I da proveravaš informacije, nevezano od toga da li me pratiš na mrežama. 10 meseci nije zaražen nijedan član moje porodice, nijedan član filmske ekipe za koju sam odgovorna, nisam zaražena ni ja. To, možda, nešto govori i o tome kako sam se ponašala. To zna svako ko me poznaje, svako ko sa mnom radi i živi. Znaju svi osim Ivana Ivanovića - napisala je glumica.

