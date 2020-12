UHAPŠENI MLADI AVGANISTANCI: Petorici migranata zbog zlostavljanja radnice centra sledi maloletnički zatvor

Pet državljana Avganistana, koji su, uz povike „Alahu ekber“, na brutalan način primorali radnicu Centra za azil u Bogovađi kod Lajkovca da poljubi prostirku za molitvu, uhapšeno je u četvrtak uveče, a za krivična dela koja su počinili preti im kazna zatvora i do osam godina! - Pripadnici MUP u Valjevu uhapsili su pet maloletnih državljana Avganistana, starosti 14, 15 i 16 godina, zbog postojanja osnova sumnje da su u privremenom Centru za azil u Bogovađi izvršili krivična dela prinude, zlostavljanja i mučenja, povredu ugleda zbog rasne, verske i nacionalne pripadnosti - saopštio je MUP i dodao da se sumnja da su ove osobe tridesetčetvorogodišnju radnicu Komesarijata za izbeglice prinudili da poljubi prostirku za molitvu u znak izvinjenja što je nagazila na nju.

Osumnjičeni će, kako navode u MUP, uz krivičnu prijavu, biti privedeni u Viši sud u Valjevu.

Advokat Nebojša Milosavljević kaže za Kurir da je samo za krivično delo zlostavljanje predviđena kazna zatvorom i do pet godina, dok je za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti predviđena kazna i do osam godina zatvora.

- Međutim, s obzirom na to da su u pitanju maloletna lica, vrlo verovatno da će za ova dela dobiti kaznu maloletničkog zatvora. Da je reč o punoletnim licima, sankcije bi bile mnogo ozbiljnije jer su u pitanju krivična dela sa elementima nasilja. No, po stavu sudske prakse, osobama do 17 godina uglavnom se izriču vaspitne mere, odnosno mere pojačanog nadzora organa starateljstva - objašnjava Milosavljević i dodaje da je u ovom slučaju najverovatnije posredi bio verski fanatizam, koji u ekstremnim slučajevima može biti jako opasan.

Komesar Vladimir Cucić iz Komesarijata za izbeglice i migrante kaže za Kurir da je naša država još jednom pokazala svoju odgovornost prema građanima i efikasnost.

Podsetimo, do incidenta je, kako je Kurir pisao, došlo 17. decembra. Grupa migranata pobunila se jer je radnica kampa nehotice nagazila prostirku za molitvu. Njen nenamerni postupak je bio povod da se oni okupe ispred ulaza u zgradu i glasno protestuju, nateravši radnicu da poljubi prostirku i da se na taj način izvini svima. Na snimcima koji se mogu naći na društvenim mrežama vidi se da je devojka vidno uznemirena.

Zoran Pašalić Proveravamo i uslove u centru Zoran Pašalić, zaštitnik građana, kaže za Kurir da je nakon saznanja za ovaj incident u Bogovađi odmah pokrenut postupak kontrole rada Komesarijata za izbeglice i migracije sa ciljem da se proveri da li je adekvatno obezbeđenje u tom prihvatnom centru: - U tom kampu su smeštena većim delom maloletna lica, međutim, pretpostavka je da su neki od njih punoletni. Postupak kontrole je pokrenut da se ispita kakvi su uslovi u centru, kao i da se uradi rutinska redovna kontrola prihvatnih centara.

