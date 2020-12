DR KON POMENUO NESTOROVIĆA: Epidemiolog priznao šta ga boli posle primljene vakcine i naglasio promene kod mera u tržnim centrima

Epidemiolog Predrag Кon rekao je, povodom današnje sednice Кriznog štaba za borbu protiv korone i novih mera koje je usvojila Vlada, da medicinski deo Кriznog štaba nije popustio u pogledu uvođenja blažih mera i nije pristao na kompromis.

"To je pitanje da li smo mi pristali na kompromis ili smo pristali na činjenicu da su u tom trenutku ekonomski razlozi prevagnuli", napominje Кon, preneo je RTS na svom sajtu.

Objasnio je da je drugačija situacija od one koja je bila oko 6. maja, kada je bio vikend i kada smo "mi tražili da ceo vikend bude zatvoren, a profesor Nestorović da ne bude".

Ukazao je da je to je bilo u okviru samog medicinskog dela i da je tada bio moguć i morao da bude kompromis.

"Odlučeno je da bude produženo radno vreme, to jest ono radno vreme koje je dato do 20.00 i u okviru toga mi smo ipak insistirali da se nešto promeni, a to je da ne bude četiri kvadratna metra nego devet kvadratnih metara u tržnim centrima, da se razredi i da se smanji ta gustina u tržnim centrima. To je nešto što je isto odlučeno i što je ušlo u uredbu", napominje Кon, preneo je RTS.

Kon, koji je primio vakcinu protiv korone, izjavio je da ne oseća promene osim što je primetio malu bol kad je juče dodirnuo mesto gde primio vakcinu, ali da je to sada još manje.

On je rekao da sledeću vakcinu prima posle tri nedelje, a nedelju dana posle te druge doze smatra se da je potpuno zaštićem.

"Po onome što smo čuli sve te vakcine - Fajzerova, kineska i ruska, biće prisutne u januaru", rekao je Kon.

Na pitanje da li će građani moći da prime vakcinu po svom izboru, on je rekao:

"Ona vakcina koja je u tom trenutku dostupna to je vakcina za vas, tako bih ja to rešavao".

On je dodao da ni jedna vakcina neće biti prisutna na tržištu, ako ne dobije odobrenje Agencije za lekove i medicinska sredstva.

"Vi, ako kažete hoću na primer rusku, sasvim slučajno sam nju pomenuo, a tog trenutka je tu Fajzerova, oni mu kažu dobro, sačekaćete rusku, jer je trenutno nema. Jedino tako će biti moguće, ja tako to doživljavam, ne vidim kako bi to bilo drugačije", rekao je Kon.

Kako je rekao, "ne idete u poslugu ili na pijacu pa da tu zaista birate, već tražite odredjenu i kažu u Domu zdravlja tu sada nemamo".

Na pitanje ko ne može da primi vakcinu, on je rekao da se nikad vakcine odmah, u samom startu, ne preporučuju ni trudnicama ni dojiljama.

"Vremenom se ti podaci saznaju od akcidentalnih (slučajeva). Znači, vakciniše se žena a ne zna u tom trenutku da je trudna, vremenom se nakupi broj takvih pa se vidi da li ima nekih posledica ii ne. Za sada na samom početku svakako da se ne preporučuje trudnicama", rekao je Kon.

Kako je dodao, "teoretski nema ni jednog razloga protiv, ali to ne znači ništa, nema ni dokaza da ništa ne može da deluje na plod".

