BILI SU SAMI I NAPUŠTENI OD SVIH! Nakon priloga na Kurir televiziji "baki lavici" koja sama brine o bolesnom unuku stigla pomoć!

Krajem oktobra bili smo u Sremskoj Mitrovici kod bake Milanke Gašpar i njenog bolesnog unuka. Tada, baka je bila potpuno bez snage i nade. Iako i dalje nije skupila dovoljno para da otplati stan koji treba da otkupi od opštine, ali je novac za Dejanovo lečenje preko fondacije ,,Budi human" prikupljen.

Ovog puta, odlazimo kod Milanke na Dejanov rođendan, i dan, kada je posle dva meseca rehabilitacije u bolnici u Beogradu, prvi put kod kuće.

Promene koje su se dogodile u njihovim životima posle prvog emitovanja priča vraćaju nadu i veru u dobre ljude.

- Dejan danas puni 6 godina i mnogo se ljudi setilo i stizali su i paketi, i torta. Puno sam se obradovala kad sam videla tortu - rekla je baka Milanka i dodala da sada oseća da ima podršku.

- On je meni došao iz inkubatora tu je 6 godina bilo je borbe jer su ga otpisali kad vam neko da dve kile mesa, bilo je to... Sad je on velik, porastao je ali sad tek nastaju problemi, sad treba s njim da se rade i vežbe do 11 ,12 godine dok ne prihvati da on mora nešto sam da radi.

Pre nekoliko meseci čulu smo njihovu priču. Borba ovog dvojca traje od Dejanovog prevremenog rođenja.

- Na špric smo mu davali po 2 mililitra mleka. 3 puta nedeljno kod nonatologa. Dejan ima ciste na mozgu, cerebralnu paralizu, imao je izliv krvi na mozak i srce na desnoj strani. Nije ga izdalo. On je izašao iz inkubatora sa 4 dijagnoze, tahikardijom, sa cerebralnom paralizom, sa cistama obostrano koje su krenule da je došlo do prvog napada epilepsije tad je krenulo ispitivanje. Bili su sami I napušteni od svih.

- Više puta padnem. Nisam padala, sad padnem, naročito posle korone i kad smo bili na kontroli kad su mi rekli da se ne nadam da će biti dobro. Posle emitovanja njihove price na Kurir televiziji mnogo ljudi im se javilo da pomogne.

- Mnogo mi je značio kako nije meni je želja da obezbedim krov nad glavom, tu se pojavilo mnogo žena i hvala svima.

Mnogo ljudi dotakla je Milankina priča. Ona je sa 60 godina u kuću dobila bolesno dete. A život je nikada nije mazio, a nakon svih tragedija koje su je zadesile Dejanova borba za život postala je njen vetar u leđa.

U poslednjih nekoliko meseci sve se promenilo. Dejan je bio u bolnici na rehabilitaciji dva meseca i došao je kući baš na svoj rođendan.

- Dva meseca ga nisam videla i kad sam otišla po njega on se ukočio. Jedva da mi je prišao. Ne da me nije prepoznao nego je šok bio kad me je video. Ja nisam ni spavala noćas koliko sam bila srećna.

Milanka se više ne oseća samo.

- Što kažu ljudi ako ima boga i dobrih ljudi, pa da idemo do kraja da završimo s tim da osiguram Dejana ja dok sam živa da ima sebi svoj krov nad glavom.

Baka Milanka ima samo reči hvale za sve ljude dobre volje koji su im pomogli.

- Hvala stvarno od srca svima, dobio je i dosta gardarobe, pa dobio dosta svega. Znači mi da imam ono što mu treba, ako imam lek, dohranu, ako imam da mu kupim cileice koje mu odogvaraju, ono osnovno da imam za njega. Bilo je poziva, dobili smo prozor, stigla su nam sigurnosna vrata, skupili smo jedan deo novca za stan - kaže ova divna žena.

- Svi su mi pružili ruku i ovoliko ti je srce, i svi mi kažu svaka čast, vašom zaslugom je i ljubazan.

Ljudi ujedinjeni da joj pomognu dali su joj novu snagu, a kako sama kaže o unuku će brinuti do poslednjeg daha. I neće se predati nikad.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir